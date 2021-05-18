我国4月份非石油国内出口 增速放缓至个位数

电子和非电子出口双双放缓，我国4月份非石油国内出口（NODX）虽连续第五个月扩张，但增速放缓至个位数，且表现逊于市场预期。

经济师对我国接下来的出口展望看法分歧，有人认为4月份的数据预示接下来将更加放缓，有人则认为国际贸易需求持续复苏，将支持我国的出口。

新加坡企业发展局昨天（5月17日）公布的数据显示，4月份非石油国内出口同比增长6％，增幅小于3月份的11.9％，也低于市场的中位数预测11.5％。

我国非石油国内出口 半年内首次出现环比下跌

经过季节性调整，4月的出口环比下跌8.8％，逆转前一个月1.1％的涨幅。电子和非电子业的国内出口皆下滑。这是我国非石油国内出口在这半年内首次出现环比下跌。

与去年同期相比，电子业的出口在4月份增长10.9％，3月份同比涨幅为24.4％。个人电脑、二极管和晶体管以及集成电路的出口贡献增长最多，各扩张39.9％、54.5％和3.2％。

非电子产品的国内出口同比增长4.7％，增幅小于3月份的9.2％，主要由特殊机械、石化产品和初级化学产品（primary chemicals）所带动，各增长54.3％、63.3％和104.6％。

荷兰国际集团（ING）亚洲经济师史卡博（Prakash Sakpal）认为，出口放缓主要是外部需求仍然疲软。“我国对美国、欧洲和日本的出口，出现大幅同比下滑反映了这一点。”

新加坡对美国、欧盟27国和日本的出口在4月份各减少42.3％、30.2％和33.2％，造成我国对10大市场的整体出口减少。

不过，我国对中国、马来西亚、香港、韩国、印度尼西亚、台湾和泰国的出口皆上扬。

对于接下来出口市场的表现，华侨银行经济师林秀心认为，全球冠病疫情依旧严峻，促使我国和一些市场收紧防疫措施。“情况很不明朗，我们对非石油国内出口的全年增长预测是4％，目前看来可能会有一些下修风险。”

穆迪分析公司（Moody's Analytics）经济师郑智峰指出，由于去年的比较基础较低，我国非石油国内出口接下来估计依然可以取得同比增长，但增速将放缓。

郑智峰说，电子产品占我国出口相当重要的一部分。“可是，大部份电子产品出口的同比增长减缓，这是一个警讯。电子产品需求的不确定性估计将持续，为新加坡出口复苏带来压力。”

大华银行经济师颜圣充和马来亚银行金英证券经济师蔡学敏和李主礼的看法相对乐观。

颜圣充指出，非石油国内出口于去年4月同比增长9.7％，今年同期仍能取得6％涨幅，凸显全球贸易需求持续复苏。

“此外，我国对主要贸易伙伴，尤其是对亚洲贸易伙伴的出口扩张，显示区域的贸易需求并未受到一些经济体确诊病例上升所影响。”

颜圣充维持我国非石油国内出口全年增长5％的预测。

蔡学敏和李主礼也对我国的出口前景表示乐观，并维持我国全年经济增长6.2％的预测。 “新加坡更依赖外部，而非内部需求。全球经济复苏将有助缓解国内消费暂时的疲弱。如果变种病毒传播更广，迫使美国、欧洲和中国重新实施封锁，这才会对增长预测带来更加实质的下行风险。”