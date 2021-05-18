Gojek和Tokopedia合并 成为印尼最大科技集团

东南亚两家独角兽Gojek和Tokopedia正式宣布合并成GoTo，成为印度尼西亚最大科技集团。

两家公司昨日发布的联合文告指出，合并成立的GoTo集团（GoTo Group），是东南亚首个集合电子商务、移动按需服务和金融服务三大应用于一个生态系统的平台。

它们并没透露交易总值，不过早前报道引述知情者指合并后公司的总估值，估计超过180亿美元（240亿新元），而Gojek的股东将持有合并集团的58％权益。