Gojek和Tokopedia合并 成为印尼最大科技集团 订户 来自 / 联合早报 文 / 王阳发 发布 / 2021年5月18日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 东南亚两家独角兽Gojek和Tokopedia正式宣布合并成GoTo，成为印度尼西亚最大科技集团。两家公司昨日发布的联合文告指出，合并成立的GoTo集团（GoTo Group），是东南亚首个集合电子商务、移动按需服务和金融服务三大应用于一个生态系统的平台。它们并没透露交易总值，不过早前报道引述知情者指合并后公司的总估值，估计超过180亿美元（240亿新元），而Gojek的股东将持有合并集团的58％权益。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 GOJEK Tokopedia GoTo 私召车应用 电子商务 电子支付 收购与合并 金融服务 桥北路水仙门中心再度集售 以8亿元公开招标也拟降低保留价 星展推出加密货币信托方案