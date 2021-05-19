分析师：注重持续发展上市公司 可从科技创新与绿色发展获益

我国政府大力推动科技创新和绿色发展，股市分析师认为注重持续发展的上市公司将能从中获益并取得更高增长，尤其是房地产、电信和银行股。

政府不久前公布的2030年新加坡绿色发展蓝图（Singapore Green Plan 2030）预计能为企业带来许多新商机。此外，冠病疫情也促使许多企业采用数码工具，加快了数码化进程。

电信房地产和银行股

将取得更高增长

华侨投资研究公司总经理李彩莲周二发表报告说：“我们认为数码化步伐会持续而且会愈加重要，尤其是在5G电信设施架设并衍生多种以往没有的产品和服务之后。虽然最近冠病病例增加令人担忧，但全国数码转型的长期计划依旧不变，而绿色发展可配合数码创新计划。”

她指出，能应对大环境做出调整的企业，未来将在我国的创新与绿色发展方面扮演主要角色。

这包括注重可持续发展项目的房地产投资信托（REIT）和发展商，如腾飞瑞资（Ascendas REIT）、凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust）、城市发展（City Developments）和华业集团（UOL）等。

政府近日收紧防疫措施对REIT造成负面影响，尤其是零售REIT，但李彩莲认为这只是暂时性的。她预计，整体REIT的2021财年至2022财年每单位派息（DPU）将上升16.9％，但比起疫情暴发前的2019财年则是减少0.1％。下个财年的增幅预计会符合全球经济复苏步伐，达到6.4％。

绿色投资也为面对多变经营环境的公司，起到一定的防御作用。

辉立期货投资分析师周峻贤说，无论是业务损害环境引发的公关危机，还是业务受到气候变化影响，绿色投资在缓解这些影响的角色愈发吃重。对企业而言，若能降低经营风险就已经是个很有利的因素。

他看好三家本地银行以及城市发展。尽管如此，他提醒投资者应该也留意企业的基本面，

他说：“城市发展今年来表现不佳，原因是集团注销对协信远创（Sincere Property Group）的投资。可是现有低利率环境和经济复苏展望有助于提高集团净利。”

兴业研究中小企业主管薛泽铭也同样认为，注重可持续发展的上市公司有良好增长潜力。

他说：“创新与可持续发展受到许多关注，已成了一个投资主题。一些基金投资公司和银行都拨出款项进行这方面的投资或贷款给这个领域的企业。资金流入后，应该会有增长机会。”

他建议投资者考虑完成债务重组的马可波罗海业（Marco Polo Marine）。该公司去年成功取得出租离岸支援船（OSV）给台湾的离岸风电场项目合同，而且还希望继续在其他亚洲地区取得这类合同，如日本。