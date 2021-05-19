跟随区域股市上升步伐 海指劲涨62.94点

疫情升温之际投资者对通货膨胀和利率上升的担忧退减，促使各地股市获得趁低吸购活动的支持继续从最近的调整中回升。反映本地蓝筹股走势的海峡时报指数继周一回涨0.81％之后，昨日劲涨62.94点或2.04％，闭市报3142.63点，已收复上周逾半失地。

资深股票经纪冯施钧接受《联合早报》访问时说：“随着我国收紧防疫措施应对社区病例增加的情况，海指上周共下跌了146.24点或约4.54％。这个下跌是一个良好的调整，因为市场需要一个调整来减少极端超买和过度的乐观。”