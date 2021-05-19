跟随区域股市上升步伐 海指劲涨62.94点 订户 来自 / 联合早报 文 / 王阳发 发布 / 2021年5月19日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 疫情升温之际投资者对通货膨胀和利率上升的担忧退减，促使各地股市获得趁低吸购活动的支持继续从最近的调整中回升。反映本地蓝筹股走势的海峡时报指数继周一回涨0.81％之后，昨日劲涨62.94点或2.04％，闭市报3142.63点，已收复上周逾半失地。资深股票经纪冯施钧接受《联合早报》访问时说：“随着我国收紧防疫措施应对社区病例增加的情况，海指上周共下跌了146.24点或约4.54％。这个下跌是一个良好的调整，因为市场需要一个调整来减少极端超买和过度的乐观。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡股市 本地股市 海峡时报指数 海峡指数 纽约股市 股指期货 亚太股市 市场调整 通胀担忧 公司业绩 汇丰推出全球货币电子钱包 经发局主席马宣仁： 冠病疫情推动供应链多元化