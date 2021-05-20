政府与金融业联手 推出绿色贸易融资标准

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来自 / 联合早报

文 /
李蕙心

发布 / 2021年5月20日 5:00 AM

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本地金融机构在审核绿色贸易融资申请时都各有要求，现在政府与金融业者联手推出一套业界标准，协助金融机构以统一准绳进行评估。

绿色金融业工作小组 出台三项新指导原则

由新加坡金融管理局发起的绿色金融业工作小组（Green Finance Industry Taskforce，简称GFIT）周三公布三项新指导原则，其中一项是绿色贸易融资与营运资金框架。这个框架列明银行在审核绿色贸易融资交易时该采用的基本原则，同时也建议这些活动应获取的业界标准认证，以证明达标。

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