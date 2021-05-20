政府与金融业联手 推出绿色贸易融资标准 订户 来自 / 联合早报 文 / 李蕙心 发布 / 2021年5月20日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 本地金融机构在审核绿色贸易融资申请时都各有要求，现在政府与金融业者联手推出一套业界标准，协助金融机构以统一准绳进行评估。绿色金融业工作小组 出台三项新指导原则由新加坡金融管理局发起的绿色金融业工作小组（Green Finance Industry Taskforce，简称GFIT）周三公布三项新指导原则，其中一项是绿色贸易融资与营运资金框架。这个框架列明银行在审核绿色贸易融资交易时该采用的基本原则，同时也建议这些活动应获取的业界标准认证，以证明达标。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 绿色贸易融资 新加坡金融管理局 绿色金融业工作小组 大华银行 汇丰银行 迈向数码转型会计业获益多 冠病危机转为商机 鱼缸鱼龟食料卖个满堂红