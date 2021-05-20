分析：中国监管机构再警告 应声下挫逾10％ 比特币跌破4万美元关口

加密货币暴跌暴涨及炒作风险反弹引起中国金融监管机构关注，警戒当地金融机构和支付机构等不得开展与加密货币相关的业务，呼吁消费者要提高风险防范意识，谨防财产和权益损失；导致市值前三大的加密货币纷纷跳水。

加密货币暴跌暴涨及炒作风险反弹引起中国金融监管机构的关注，当局再度发出警告，这使市值前三大的加密货币纷纷跳水，龙头老大比特币应声下挫逾10％，昨日首次跌破4万美元关口，一度下探至3万美元，失守200日移动平均线。

纳斯达克上市的美国加密货币交易平台Coinbase Global股价也遭殃，开盘下挫逾9％至216美元，跌破直接上市参考价250美元。

中国人民银行于5月18日晚间在官方微信账号发布来自中国互联网金融协会、中国银行业协会，以及中国支付清算协会的联合公告，警戒当地金融机构和支付机构等不得开展与加密货币相关的业务，更呼吁消费者要提高风险防范意识，谨防财产和权益损失。

新加坡国立大学客座教授、原新加坡金融管理局学院院长白士泮接受《联合早报》询问时指出，中国当局早在2013年已发出类似警告，近日再度重申立场是要“警戒投资者加密货币无真实价值支撑，价格极易被操纵。”

白士泮：中国为即将推出中央银行数码货币铺路

在他看来，中国现在是要为即将推出的中央银行数码货币（CBDC）铺路。

盛宝金融（Saxo Markets）亚太区首席执行官雷诺兹（Adam Reynolds）对中国此举也不感到意外，因为在当地买入加密货币并转移出境会对中国资本管制构成挑战，“对于实施强力资本管制权的政府来说，唯一可以接纳的就是自主发行的中央银行数码货币。”

中国近年来积极推进中央银行数码货币，中国人民银行致力成为首个发行加密货币的主要央行，推动人民币国际化并降低对美元主导的全球银行系统的依赖。

瑞讯银行（Swissquote Bank）高级分析师奥兹卡斯卡娅（Ipek Ozkardeskaya）说，比特币不仅首次跌破4万美元这个自2月份以来关键心理支撑水平，回吐过去三个月来的涨幅，从技术分析来看，比特币目前也跌破200日平均移动线，将面临进一步抛售压力。他指出，比特币接下来支撑水平会落在3万7000美元至3万美元区间，不过短期内也很有可能会下跌至更低水平。

美国电动车特斯拉（Tesla）创办人马斯克（Elon Musk）近日突然转变心意引发加密货币市场巨大震动，让分析师摸不着头脑，更让投资者措手不及。

马斯克在2月初宣布特斯拉投资15亿元购买比特币，推动比特币一举冲破6万美元，创历史新高。但他上周三突然宣布，为了环保，特斯拉不再接受比特币为交易方式，导致比特币当天大挫近1万美元。

证券行City Index高级金融市场分析师辛科塔（Fiona Cincotta）直言:“这已不是第一次马斯克对加密货币交易带来麻烦，我很难想象这会是最后一次。”根据数据平台CoinMarketCap，比特币截至昨晚9时30分报3万4055美元。市值第二的以太币（Ether）报2489美元，这两个加密货币在过去24小时各跌19％和27％。