新航“烧钱”速度大减 目前每月燃烧率介于1亿至1.5亿元

新航（SIA）“烧钱”的速度已从去年的每月3亿5000万元，减缓至如今每月1亿元至1亿5000万元，燃烧率将保持稳定。

新航首席财务长斯蒂芬·巴恩斯（Stephen Barnes）昨早在媒体与分析师的汇报会上表示：“去年此时，我们的营运现金燃烧率（operating cash burn，负现金流量）为每月3亿5000万元，到上财年年中时，下降至每月约3亿元，今年2月已降至2亿5000万元。目前我们的预测是每月在1亿元至1亿5000万元的范围。”