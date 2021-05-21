新航“烧钱”速度大减 目前每月燃烧率介于1亿至1.5亿元 订户 来自 / 联合早报 文 / 王阳发 发布 / 2021年5月21日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 新航（SIA）“烧钱”的速度已从去年的每月3亿5000万元，减缓至如今每月1亿元至1亿5000万元，燃烧率将保持稳定。新航首席财务长斯蒂芬·巴恩斯（Stephen Barnes）昨早在媒体与分析师的汇报会上表示：“去年此时，我们的营运现金燃烧率（operating cash burn，负现金流量）为每月3亿5000万元，到上财年年中时，下降至每月约3亿元，今年2月已降至2亿5000万元。目前我们的预测是每月在1亿元至1亿5000万元的范围。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡航空 新航 现金燃烧率 负现金流量 燃油对冲 油价 公司业绩 737 MAX 一级方程式赛车 新港航空泡泡 首季国内批发贸易指数 跌幅从26.8％大减至4.7％ 若竞标花旗印度零售银行业务 分析师：星展无须筹措资金