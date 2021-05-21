审 计 师 从“无法表示意见”到“保留意见” 荣控股回应证投协会：内部控制情况已有改善

荣控股（Sakae Holdings）对新加坡证券投资者协会日前要求集团改善内部控制的呼吁，作出回应。

公司在新加坡交易所网站发表文告说，根据公司于5月12日发出包含审计报告的文告，审计师德勤（Deloitte）对荣控股截至6月2019年的账目提出“保留意见”（qualified opinion），这比起2019财年发出的“无法表示意见”（disclaimer of opinion），显示情况已有改善。