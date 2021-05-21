审 计 师 从“无法表示意见”到“保留意见” 荣控股回应证投协会：内部控制情况已有改善 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月21日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 荣控股（Sakae Holdings）对新加坡证券投资者协会日前要求集团改善内部控制的呼吁，作出回应。公司在新加坡交易所网站发表文告说，根据公司于5月12日发出包含审计报告的文告，审计师德勤（Deloitte）对荣控股截至6月2019年的账目提出“保留意见”（qualified opinion），这比起2019财年发出的“无法表示意见”（disclaimer of opinion），显示情况已有改善。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡证券投资者协会 荣控股 德勤 KPMG 首季国内批发贸易指数 跌幅从26.8％大减至4.7％ 若竞标花旗印度零售银行业务 分析师：星展无须筹措资金