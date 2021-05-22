淡马锡首季减持阿里巴巴股权 订户 来自 / 联合早报 文 / 周文龙 图 / 蔡新友 发布 / 2021年5月22日 5:00 AM 阿里巴巴今年第一季遭中国监管当局重罚，淡马锡控股（Temasek Holdings）这期间减少这家中国电商巨头的股权。（海峡时报） 字体大小: 小 中 大 根据淡马锡提交给美国证券交易委员会的最新13F季度报告，它在第一季卖出11万零180股的阿里巴巴股票，在投资组合所占比减少了1.44个百分点。这也是淡马锡第一季占比减幅最大的美国股票。阿里巴巴今年第一季遭中国监管当局重罚，淡马锡控股（Temasek Holdings）这期间减少这家中国电商巨头的股权。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 淡马锡控股 阿里巴巴 13F季度报告 Roblox 食品制造商OTS控股有意上市 本地IPO市场低迷今年仅迎来三公司 本地五大医疗用品供应商 今年迄今平均总回报率18.6%