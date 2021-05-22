淡马锡首季减持阿里巴巴股权

根据淡马锡提交给美国证券交易委员会的最新13F季度报告，它在第一季卖出11万零180股的阿里巴巴股票，在投资组合所占比减少了1.44个百分点。这也是淡马锡第一季占比减幅最大的美国股票。

阿里巴巴今年第一季遭中国监管当局重罚，淡马锡控股（Temasek Holdings）这期间减少这家中国电商巨头的股权。