淡马锡首季减持阿里巴巴股权

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来自 / 联合早报

文 /
周文龙

图 /
蔡新友

发布 / 2021年5月22日 5:00 AM

阿里巴巴今年第一季遭中国监管当局重罚，淡马锡控股（Temasek Holdings）这期间减少这家中国电商巨头的股权。（海峡时报）
阿里巴巴今年第一季遭中国监管当局重罚，淡马锡控股（Temasek Holdings）这期间减少这家中国电商巨头的股权。（海峡时报）

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根据淡马锡提交给美国证券交易委员会的最新13F季度报告，它在第一季卖出11万零180股的阿里巴巴股票，在投资组合所占比减少了1.44个百分点。这也是淡马锡第一季占比减幅最大的美国股票。

阿里巴巴今年第一季遭中国监管当局重罚，淡马锡控股（Temasek Holdings）这期间减少这家中国电商巨头的股权。

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