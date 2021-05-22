疫情推高需求两年上涨1％ 我国货仓租金全球排名第五

冠病疫情推高新加坡的货仓需求，两年内推动租金上涨1％，在全球最高租金排名第五。

根据高纬环球最新公布的《2021年全球物流房地产展望报告》，截至2020年第四季，新加坡的工业房地产租金每年每平方英尺为16.68美元（22.20新元），在2019年至2020年之间微涨1％，排在伦敦、香港、旧金山半岛和日内瓦之后。

新加坡是唯一榜上有名的东南亚国家。

报告说，新加坡为确保供应链不中断而囤积必需品和食品，促使货仓需求强劲，进而推动位置优越的物流设施租金上涨。

物流设施需求预计会持续上升，尤其是冷藏设施以应对日益增长的网购食品需求。

另外，生物医药业和制药业也可能因为疫苗研发和老龄化导致的药品需求增加，而推动中期和长期物流设施需求。

根据裕廊集团统计，截至今年第一季，本地货仓租金同比上涨1.1％，环比则上升0.5％。虽然租金上涨，但租用率却从去年第四季的89.9％，稍微滑落至今年第一季的89.8％。

至于其他区域市场，雅加达和胡志明市在高纬环球列出的最贵租金排名中分别排位第92和第228，每年租金尺价为7.09美元和4.51美元。在2019年至2020年之间雅加达的租金下滑100％，胡志明市则上升5％。

租金最低的城市是海得拉巴（Hyderabad）和艾哈迈达巴德（Ahmedabad），分别排名第250位和第249位，每年租金尺价为2.45美元和2.61美元。

高纬环球的全球区域透视主管兼亚太区首席分析师布朗博士（Dominic Brown）说：“尽管受到转出口需求下降造成的租金下行压力，香港和新加坡市场在租金最高榜单上分别排位第二和第五。海得拉巴和哈迈达巴德则位居最低租金榜单的高位，其他六个印度市场也榜上有名。”

北美市场在应对冠病疫情、飓风和林火的打击，表现可圈可点。截至2020年底，空置率为4.9％，同比增加30个基点，加拿大的空置率更是跌至2.5％的低点，墨西哥城为3％。

高纬环球指出，虽然北美货仓新供应连续两年超出需求，但这并没有导致空置率显著上涨。

报告还说，未来货仓的强劲需求和供应链重新规划以提高效率，将会促使工业房地产市场更关注适合建造新项目的地段。