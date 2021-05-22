通胀担忧开始消散 海指续微升但交投淡静 订户 来自 / 联合早报 文 / 王阳发 发布 / 2021年5月22日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 笼罩股市三天的通货膨胀担忧阴云已开始消散，新加坡股市昨日连续第二天小幅攀升，但交投情况却是本周最淡静的一天。反映本地蓝筹股走势的新加坡海峡时报指数昨日涨8.08点或0.26％，闭市报3117.89点，全周回涨62.87点或2.06％。整体股市交易量减至13亿2000万股，总值减至12亿7000万元。全场上升股232只，下跌股202只。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡股市 本地股市 海峡时报指数 海峡指数 海指 丰树工业信托 银行股 通胀担忧 疫情担忧 联邦储备局 公开市场委员会 会议纪要 量化宽松 逐渐削减 食品制造商OTS控股有意上市 本地IPO市场低迷今年仅迎来三公司 本地五大医疗用品供应商 今年迄今平均总回报率18.6%