通胀担忧开始消散 海指续微升但交投淡静

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来自 / 联合早报

文 /
王阳发

发布 / 2021年5月22日 5:00 AM

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笼罩股市三天的通货膨胀担忧阴云已开始消散，新加坡股市昨日连续第二天小幅攀升，但交投情况却是本周最淡静的一天。

反映本地蓝筹股走势的新加坡海峡时报指数昨日涨8.08点或0.26％，闭市报3117.89点，全周回涨62.87点或2.06％。整体股市交易量减至13亿2000万股，总值减至12亿7000万元。全场上升股232只，下跌股202只。

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