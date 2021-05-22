本地五大医疗用品供应商 今年迄今平均总回报率18.6%

本地五个最大型的挂牌医疗用品供应商今年以来的平均总回报率达到18.6%，优于追踪本地医疗保健股表现的新加坡交易所全医疗保健指数（SGX All Healthcare Index）所取得的14.3%。

根据新加坡交易所的最新报告，这些公司的股票在第二季以来的总回报为22.1%，是本地股市表现最强劲的领域之一。

这五个医疗用品供应商总市值为226亿元，今年来的每日平均交易额是2700万元。

这些公司当中，四家制造与供应医疗手套，并以立合斯顿（Riverstone）的表现最佳，今年来的总回报已达到40.2%。

其余三只手套股为诗董手套（Sri Trang Gloves）、优格医疗集团（UG Healthcare）和顶级手套（Top Glove）。

当中唯一不是手套股的美德向邦医疗国际（Medtecs International），则是个人防护装备供应与分销商，并且也是医疗机构物流服务供应商。

根据立合斯顿的第一季业务报告，公司营收同比显著增加269.5％至10亿令吉（32亿新元）。尽管生产成本任然高涨，但手套平均售价大涨，使得公司净利同比高出九倍至5亿2270万令吉。

诗董橡胶（Sri Trang Agro-Industry）的子公司诗董手套本月10日在本地第二上市，并于本周起交易。

该股在泰国与本地两地上市，根据它在泰国股市的表现，今年以来总回报为25%。

优格医疗集团在业务报告中指出，公司截至3月底的第三季营收同比增长超过一倍至9346万元，这主要是由于生产和销售的手套数量增加，以及丁腈手套和天然乳胶手套在主要市场的平均售价相对稳定。

该股今年以来总回报是19.0%。

顶级手头是五只股票中唯一总回报下跌的，为负7.6%。该股第二季（截至2月底）的54亿令吉营收，是历来最高的季度营收，同比增长336%；净利激增24倍至29亿令吉，超过了集团在整个上财年的盈利。