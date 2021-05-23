把握时机加强监管加密货币

就势论市

近期加密货币的价格波动极大，这类产品接下来预计仍然继续吸引投资者兴趣，围绕着加密货币和有关服务的监管必须与时俱进。

美国证券交易委员会主席根斯勒指出，加密货币交易所没有受到任何监管框架的约束，以致投资者在遇到诈骗或欺诈问题时，无法获得保障。

最近围绕着加密货币的新闻呈两个走势，一方面在负面新闻的打压下，加密货币一度回吐了今年来的所有涨幅，但之后迅速回弹；另一边则有多家金融机构宣布推出更多加密货币的相关服务。

一周前，电动车公司特斯拉（Tesla）突然宣布不再接受比特币（bitcoin）付款买车，虽然后来公司首席执行官马斯克（Elon Musk）在推特上说，特斯拉没有脱售任何比特币，让比特币回稳。

但周二中国政府宣布禁止金融机构和付款公司提供任何与加密货币交易有关的服务，并警告公众加强风险防范意识，不要参与虚拟货币相关交易炒作活动。

这个消息让比特币跌至4万美元的关键心理支撑水平以下，也几乎回吐今年来的涨幅。但在短短一天内，比特币强劲回弹。

中国政府此举并非意料之外，市场人士认为，由于中国管控资本流动，加密货币的崛起让资金可流入境外，因此禁止加密货币是保持资本管控的关键。

新加坡国立大学客座教授、原新加坡金融管理局学院院长白士泮认为，中国是要为即将推出的中央银行数码货币（CBDC）铺路。

金融市场渐接受加密货币

有意思的是，金融市场却正逐渐接受加密货币作为一项投资工具。

星展银行自去年12月推出星展数码交易所后，日前推出一项加密货币信托方案，让私人银行客户能够以安全可靠和结构化的方式投资、托管和管理他们的数码资产，这让他们能把这些资产纳入财富继承计划。

星展银行建议客户考虑建立信托来管理加密货币，尤其考虑到在与数码资产领域有关的国际法规和协议仍处于起步阶段，如果没有采取适当措施，可能会引起复杂的情况或不必要的混乱。

总部位于本地的Cyberdyne Tech Exchange日前宣布，将推出全球首个受监管的代币数码交易所，这些代币包括绿色基础设施、股权、房地产、艺术品在内的实际资产的零星价值，以及比特币和以太币。它还将提供代币的结算和保管。

盛宝（Saxo）则在本地推出加密货币外汇交易，可以通过主要的加密货币进行外汇交易，包括比特币、以太币（ethereum）和莱特币（litecoin）兑欧元、美元和日元。

在全球市场，加密货币的相关产品也越来越多。

加密货币存款风险更多

一些金融科技公司开始提供加密货币存款的服务，例如Nexo的网站显示，加密货币存款的利率最高可达8％，稳定币（stable coin）的利率最高12％，同时也可以让客户用加密货币作为抵押，借贷现金或稳定币。

Gemini加密货币交易所则提供7.4％的加密货币利率。

与普通银行存款相比，加密货币存款面对更多风险。其一是加密货币本身价值波动，若是货币价值大跌，即便利率相当高，投资者也将蒙受亏损。

同普通银行相似的是，这些金融机构可把客户存入的加密货币借贷给机构和高净值客户，他们会用来进行金融交易。有些使用加密货币的商家和交易所会通过借贷加密货币提供流动资金，例如用加密货币付款或结算。

因此这些金融机构也须要像银行一样控制风险，保持强劲的资产负债表，若是出现坏债，存户甚至可能拿不回资金。目前，这类存款不像普通存款那样受到任何监管机构的保障。

再加上加密货币衍生品如期货和差价合约（CFD），这个生态圈内的产品已是相当丰富。

有市场人士指出，冠病疫情的暴发从某种程度上推动了人们对加密货币的兴趣，更多散户可轻易通过手机投资各类股票和产品，正如此前美国游戏驿站（GameStop）现象。

近期加密货币的价格波动极大，这类产品接下来预计仍然继续吸引投资者兴趣，围绕着加密货币和有关服务的监管必须与时俱进。

美国证券交易委员会主席根斯勒（Gary Gensler）指出，加密货币交易所没有受到任何监管框架约束，以致投资者在遇到诈骗或欺诈问题时，无法获得保障。

随着更多传统金融机构开始提供加密货币产品，监管当局面对更大压力，要针对加密货币推行新政策，因为加密货币若进一步渗透到整体金融系统，便可能带来系统性风险。

美国联邦储备局主席鲍威尔日前向加密货币施压，指它们对金融稳定构成风险，并表示可能须要对越来越受欢迎的电子货币进行更严格的监管。

金管局吁投资者谨慎交易

将关注发展按需调整监管

在本地，提供加密货币交易的交易所受到付款服务法令的监管。鉴于规模有限，这些交易所主要受到有关洗黑钱和恐怖主义融资风险方面的监管。然而该法令规定，新加坡金融管理局有权根据需要采取额外的措施。

至于证券代币交易所，它们受到与证券与期货法令的约束，确保交易公平、有序和透明。

金管局表示密切关注事态发展，将继续根据需要调整监管，并呼吁投资者谨慎交易。

Providence Law Asia律师事务所律师柯伟盛日前就致函《商业时报》建议，新加坡必须更新针对加密货币资产的执法法律，以跟上全球发展的步伐。

目前，新加坡法律没有明确规定允许债权人要求披露加密货币资产或针对其进行执法。例如，扣押和出售令状只能用于有形的个人财产、不动财产和证券。

因此柯伟盛建议在即将于今年第四季度开始的民事司法改革中考虑这一问题。虽然目前本地的加密货币市场规模仍然很小，占金管局监管的基金经理所管理的基金资产的不到0.01％，但为未来做打算永远不会太早。

确实，无论加密货币接下来偏向哪个走势，尽早做好工作才能把握监管的优势。