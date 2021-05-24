分析：若不再受《报章与印刷馆法》约束 报业控股重组可把握战略增长机会

银河—联昌分析师殷嘉薇认为，由于不受相关法令限制，集团可增加财务灵活度，把握战略增长机会。这意味着，集团今后可吸引战略机构投资者进场，持有超过5％的股权。

新加坡报业控股（SPH）年初股价略微高过1元，在重组消息推动下股价累计攀升超过70％，但具体重组细节最近出炉后下挫15％，上周再强力回弹超过12％。这个让市场期待已久的重组计划，是否将为报业控股这只股息收益型股票翻开新的篇章？

受访分析师和市场人士均认为，重组可以让上市公司不再受到媒体业务表现拖累。

星展集团研究分析师杨泽明接受《联合早报》访问时说，报业控股的媒体业务呈结构性下滑，从2020财年开始蒙受亏损，拖累股价的表现。“若没有媒体业务对盈利拖累，股价接下来的下行压力会减少。”

由于受到数码科技的颠覆，全球媒体行业的纸媒广告收入逐年减少。2021财年上半年，报业控股媒体营运收入占集团总收入的46％，在2015财年，这个比率高达77％。

根据报业控股提供的数据，假设这项重组已经于2020财年完成，从形式上（pro forma basis）计算，2020财年的营运盈利增加48％至1亿2200万元，亏损则缩小36％至7200万元；2021财年上半年的营运盈利则涨9％至1亿1700万元，净利增加11％至9500万元。

大华继显分析师丁耀扬估计，假设重组于2022财年下半年前完成，2022和2023财年的核心盈利可分别提振26％和36％。

基金管理公司Azure资本（Azure Capital）总裁黄耀前受访时说，媒体业务之前是一棵摇钱树，但接下来媒体业务预计继续蒙受亏损，营运环境愈发艰难。

“股东或许会问，为什么不走数码化路线？但这并不简单，数码化需要投入许多资金，回报率却是微小的，数码新闻可以吸引很多眼球和点击率，但所赚取的收入是纸媒的很小部分。”

黄耀前认为，如果在媒体业不是顶尖的1％至2％业者，很难赚钱，但新加坡需要有一个可行的媒体业务，在广告收入下滑的大环境中，需要投入许多资源来加强媒体从业人员的能力。

卸下媒体业务亏损负担

重组计划除了能卸下媒体业务持续亏损的负担，一些市场人士也看重集团长远的发展。

剥离媒体业务后的报业控股，主要成为一家房地产公司或综合型企业（conglomerate），不再受到《报章与印刷馆法》的约束。

在该法令下，任何人在没有获得部长批准前，不得在报业控股持有超过5％的股权。因此，报业控股几乎所有的股权都是公众持股，没有控制权股东。

银河—联昌分析师殷嘉薇认为，由于不受相关法令限制，集团可增加财务灵活度，把握战略增长机会。

这意味着，集团今后可吸引战略机构投资者进场，持有超过5％的股权。

Quarz新加坡公司研究主管徐智鹏接受《联合早报》访问时说：“届时谁会试图成为报业控股的显著股东是大家所关注的，他将获得一个拥有房地产投资信托、房地产开发业务、学生宿舍和疗养院的良好平台。”

集团持有新加坡报业控股房地产投资信托（SPH REIT）的约66％股权，旗下资产有百利宫（Paragon）和金文泰广场（The Clementi Mall），同时持有利达广场（Seletar Mall）的70％股权。另外，发展中的私宅项目桦丽居（The Woodleigh Residences）和桦丽商城（The Woodleigh Mall），集团持有50％股权。

集团于2018年9月进军学生宿舍领域，目前该投资组合总值逾15亿元，在英国和德国的18个城市拥有28个宿舍资产，其中大多数为永久地契。徐智鹏指出，目前英国的冠病疫情更加稳定，报业控股的海外学生宿舍投资组合以REIT的形式上市的计划或许会取得进展。

另外，集团在本地和日本拥有疗养院业务。

集团也持有韩国电商巨头Coupang的0.1％股权，该公司今年3月在纽约证券交易所上市，目前的市值约671亿美元。

United First Partners亚洲研究主管邓文雄说，重组后的报业控股不再受到股权限制，可进一步扩展房地产业务。他说：“房地产是高增长业务，而媒体不是。”

媒体转为担保有限公司 缓解上市公司财务压力

根据重组计划，集团将把媒体业务转入名为新报业媒体信托（SPH Media Trust，简称新报业媒体）的担保有限公司，以缓解上市公司的财务压力。集团将注入8000万元现金，以及总值3000万元的报业控股股票和报业控股房地产投资信托（SPH REIT）单位及数个房地产资产，作为新报业媒体的启动资金和资产。

新加坡证券投资者协会（SIAS）在集团重组计划公布当日发表声明指出，集团须为股东解答，为何要向新报业媒体注入一笔资产，这看似股东为重组买单。

对此，徐智鹏说，一些人对于报业控股为新报业媒体注入资产感到失望，“不过投资者应该了解到，报业控股的其他业务其实来自于早前媒体业务营收的再投资”。

他认为这笔资产注入是公平的，为新报业媒体提供了良好的基础来打造能力。

对股东来说，短期内他们并没有从这项交易获得什么，但黄耀前提醒，如果重组计划不通过，媒体业务会继续消耗资源，因此从长远来看，这项重组是合理的。长期持有集团股票的股东，其实在过去已经获得了股息。

针对一些股东希望政府出手的看法，黄耀前指出，我国政府并不会用纳税人的钱，来为上市公司的股东买单。

根据彭博社收集的资料，目前分析师对于报业控股的目标价介于1.64元至2.09元。

特别股东大会一旦通过 料最快第四季完成重组

华侨投资证券对报业控股保持1.92元的公允值，集团的战略评估还未完成，可包括房地产投资业务的评估。

丁耀扬采用较保守的估值，不包括媒体业务的估值，目标价为1.85元。殷嘉薇的目标价是2.09元。

集团预计在5月至6月发出重组的通告以及独立财务顾问意见，7月至8月举行特别股东大会寻求股东支持，一旦通过，媒体业务重组计划预料最快可在今年第四季完成。

集团已委任瑞士信贷（新加坡）为独立财务顾问。

值得注意的是，这项重组计划的投票，报业控股的普通股和管理股的投票权相同。换句话说，即使所有管理股股东投票支持剥离媒体业务，总票数也只有1％，主要的决定权还是在持有普通股的股东手中。集团剥离媒体业务的决议，必须在特别股东大会获得50％以上股权的支持才能通过。