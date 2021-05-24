海峡时报指数 Straits Times Index

本栏于上周一（17日）曾论及指数于14日指数跳空直探3023.95点，同时在介于3123.26点与3121.26点间留下缺口。由于一个“头肩形”正在形成，短期回扯，指数或将尝试填补上述第一个缺口后，重返跌势。当时指数为3055.02点左右。见报当天指数骤然上升至3087.20点，18日指数更跳空而上，直试3145.32点，诚如上述预估的将第一个缺口填补，同时在介于3099.20点与3079.69点留下缺口。19日指数跳空下探3100.95点，同时又在介于3133.12点与3142.63点间留下缺口。20日指数仅在3128.77点及3102.75点间这狭小的波幅中横摆。21日指数依然在狭小波幅中漫步。由于一个“头肩形”正在形成，短期回扯，指数或将填补上述第三个缺口后，再向下填补上述第二个缺口，过后当继续下滑，以填补介于3023.95点与3013.85点及介于2980.68点与2973.87点的缺口。并在跌穿2869.30的支撑点后，才出现可观的回扯，而此回扯或将持续一段时间。

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