报告：我国推动绿色发展投资 将在未来10年带来庞大贡献

新加坡政府大力推动绿色发展，长远来看，在基础设施及交通方面的投资将成为建筑业越来越重要的增长动力，尤其地铁建设在未来10年将带来庞大贡献。

信评机构惠誉（Fitch）旗下的Fitch Solutions日前发布报告中指出，铁路建设在本地基础设施价值的占比最大，达47％，其次为机场（23％）和能源及公用事业（13％）。道路桥段、商业及工业建筑，以及港口等的占比为4％至5％。

推动电动车新兴领域 充电设施将加速发展

政府今年2月公布的2030年新加坡绿色发展蓝图（Singapore Green Plan 2030），视扩建公共交通系统为实现可持续目标的策略之一，当局计划拓展地铁网络，从目前约230公里，在2030年延长至360公里。

报告说，按国际标准来看，尽管新加坡目前地铁网络完善，但还是跟不上人口和移民的增长，而政府已针对铁路建设制定大量计划并做好投资。

鉴于新加坡在地铁项目规划和执行方面拥有丰富专业知识，“我们相信进展顺利，除了冠病疫情造成近期施工中断之外，延误情况会降至最低。”

报告也说，我国积极推动电动车新兴领域，充电基础设施将跟着加速发展。

为了使电动车更加普及，政府计划在2025年以前打造八个电动车市镇，2030年在全国设立6万个电动车充电站，比原本的2万8000个目标，增加超过一倍。

Fitch Solutions认为这是一个雄心勃勃的目标，因为新加坡目前只有约1600个充电站。

报告指出，在全国200多个公共停车场建设600多个电动车充电站的公开招标活动今年3月底截止，结果吸引了19方参与竞标，显示私人界对政府的绿色计划高度支持。

我国太阳能装机容量预计在2030年将略超过1.5兆瓦（GW）。在政府推动可再生能源的使用下，太阳能领域虽然可进一步扩大并出现显著投资机会，但价值相对较小。

报告指出，碍于土地有限，本地太阳能装置只能设在屋顶或浮动式装置，局限大型太阳能设施的范围。再加上本地电力市场成熟与饱和，使任何大型新电力发展缺少动力。