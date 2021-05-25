4月份通胀率升至2.1％创近七年新高

私人交通费和住宿费用涨幅加快，推动我国4月份整体通货膨胀率升至2.1％，创下近七年新高。

新加坡统计局最新发布的消费价格指数（CPI）显示，我国4月份整体物价高于3月份的1.3％涨幅，是自2014年5月以来的最高水平，当时整体通胀率为2.3％。

不包括租赁住宿和私人交通的核心通胀率，也从3月份的0.5％，升高至4月份的0.6％。

新加坡金融管理局和贸工部在联合文告中指出，整体通胀率升高反映了私人交通费和住宿费用上扬速度加快，以及核心通胀率的升高。

联合文告也说：“核心和整体通胀率同比增长，在一定程度上是因为去年4月物价大幅下滑，比较基础较低。”

私人交通费在4月份同比上涨12.9％，显著高于3月份的7.2％。这是因为车价涨幅更大，以及其他私人交通费用上扬。

在房屋租金强劲上涨的背景下，4月份的住宿费用上涨0.7％，3月份的涨幅是0.5％。电费与燃气费跌幅收窄，从下跌9.7％放缓到下跌2.4％。

高警戒措施将抑制物价回升

至于食物价格和服务费用的涨幅，分别稍微减小至1％和1.1％。

金管局和贸工部在文告中指出，全球油价和主要经济体的物价回升，带动外部通胀率上扬。尽管如此，外部通胀压力接下来应该会有所缓解。

至于国内通胀情况，它们认为随着比较基础效应逐步消退，整体通胀率涨幅在下半年会放缓。“核心通胀率会继续攀升，不过最近的高警戒解封第二阶段措施，对潜在通胀率回升稍微产生抑制作用。此外，经济前景不确定，短期内会影响消费者情绪和物价上涨。”

金管局预测，今年整体通胀率为0.5％至1.5％，核心通胀率为零至1％。

马来亚银行金英证券经济师蔡学敏和李主礼认为，去年４月7日起实行的近两个月病毒阻断措施时期许多物品价格下跌，这次的高警戒防疫措施固然也会减少点对点（point-to-point）交通服务费、服装和鞋子以及休闲与文化等商品的通胀压力，但影响预计不如去年阻断措施来得大，估计第二季整体通胀率介于2％至2.5％。

摩根大通经济师王先明指出，围绕疫情的不确定情况越久，对劳动力市场的影响就越大，进而也影响反映国内需求的核心通胀率。

他预测，今年核心通胀率将处于官方的预测范围内，金管局会暂且按兵不动，到了明年4月才开始收紧新元政策。