私宅市场火热提振发展商信心 宏茂桥与登加地段多方激烈竞标

分析师认为，宏茂桥1道私宅地段吸引15方人马竞标，显示发展商对私宅市场的展望乐观。竞标者数量超出预期，而且最高价也显示发展商因为未售单位减少而更积极争夺地段。

本地私宅市场火热提振发展商信心，宏茂桥1道的私宅地段吸引15方人马争夺；登加绿苑径执行共管公寓（EC）地段的竞标活动也很激烈，最高价仅比第二高价多出0.03％。

这两幅地点的招标活动昨天中午截止，宏茂桥1道私宅地段的最高竞标价是3亿8138万元，容积率每平方英尺为1118元，由华业集团、联合工业UIC和庆隆（Kheng Leong）的合资公司United Venture Development开出。

华业集团首席投资与资产官吴慧萍说，公司计划在该地段建造一座楼高24层或25层的项目，提供超过370个单位。

“这是宏茂桥七年来的第一个GLS地段，我们认为市场对这个项目会有良好需求。”

这是政府售地计划（GLS）今年下半年的正选名单地段，属于99年地契。

该地段面积为13万6480平方英尺，最高总楼面面积34万1205平方英尺，容积率为2.5。地段靠近碧山—宏茂桥公园，以及兴建中的美华地铁站，一公里范围内有爱同学校和圣尼各拉女校等学校。

ERA产业研究与咨询部主管麦俊荣指出，宏茂桥1道附近的新私宅项目有限，只有1.9公里以外的顺福轩（JadeScape），而该项目已卖出96％的单位。

该地段吸引15方人马竞标，比政府上一幅招标的诺森伯兰路（Northumberland Road）私宅地段更多。

仲量联行新加坡研究与咨询部高级董事王德辉认为，这显示发展商对私宅市场的展望乐观。

登加绿苑径EC地段

吸引七方人马竞标

“竞标者数量超出预期，而且最高价也显示发展商因为未售单位减少而更积极争夺地段。”

博纳产业研究与内容主管黄秀莹预测，在该地段兴建的项目售价介于每平方英尺1900元至2000元。

位于登加绿苑径（Tengah Garden Walk）的EC地段，则吸引七方人马参加竞标。

最高竞标价来自城市发展（CDL）和MCL地产的合资公司Taurus Properties SG，出价4亿零32万元，相等于容积率每平方英尺603元。这刷新了2018年榜鹅苏芒径（Sumang Walk）的583元最高竞标价纪录。

出价第二高的中建地产（CSC Land Group）竞标价为4亿零20万元，仅以0.03％之差失去夺标机会。

这幅地段面积达23万7021平方英尺，最高总楼面面积为66万3691平方英尺，容积率为2.8，可建造615个住宅单位。

城市发展集团首席执行长郭益智说：“政府为登加区制定的规划总蓝图让人充满期待，该区将发展成可持续的智慧镇。目前市场对EC的需求依然很高，对这个项目有利。”

MCL总裁陈维贤说，能步行到三个未来地铁站的EC项目非常罕见，新项目的居民将能享有便利的交通和优质居住生活。

莱坊研究部主管郑卫铭预测，这个项目的售价可能从每平方英尺1200元起跳。

他指出，从这次的竞标情况来看，加上未售单位减少以及去年售出的私宅地段不多，发展商可能考虑勾出GLS今年上半年的五幅备选名单地段。这些地段共可建造大约3095个单位，另外还有可建造2345个单位的白色地段。