政府推出数码化蓝图 助海事与岸外工程业提升技能

政府推出海事与岸外工程业数码化蓝图（Marine & Offshore Engineering Industry Digital Plan），约1000名本地业者和7万5000名员工将受惠。

该蓝图由新加坡企业发展局和资讯通信媒体发展局联合推出，旨在引导中小企业在不同阶段的业务增长和数码化成熟度，采用不同的数码化解决方案，以及制定培训计划提升员工技能。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲昨天（5月25日）下午在线上举行的推介活动，作出上述宣布。

刘燕玲说，尽管海事与岸外工程业面临严峻考验，但业者可通过数码化来加强韧性，采用科技来增强他们获取商机的能力。例如，采用数码工具来自动化和简化工作流程可协助商家提高效率和生产率，进而节约成本。

海事与岸外工程业的中小企业，可采用企业资源计划（ERP）等解决方案来自动化人工数据输入和追踪工作。准备扩大业务的商家，则可利用数据分析来监督和管控多个应用软件，这有助优化流程和做出更明智的决策。

在提高竞争力方面，业者可使用先进科技如自主机器人和无人机进行监督或考察工作，这可让员工有机会从事价值更高的工作，如无人机操作或机器人编程。

另外，业者也可利用线上工具进行自我评估，更好地了解公司现有的数码化水平和可加强的数码技能。

海事与岸外能源领域全套（turnkey）解决方案的供应商ICF国际公司，计划使用该蓝图来加速推动数码化转型。

公司首席执行官蔡语嗪接受《联合早报》访问时说：“公司已经采用ERP系统来改善成本管理和提升效率，尤其是提高管理国际业务和进行居家办公方面的效率。这让业务流程的效率提升了50％。”

ICF国际也面临人才难寻的挑战，因此，公司必须数码化以减少人力需求，同时保持卓越的营运和质量。

公司是在2018年开始推进数码化，至今已在这方面投入约200万元。公司也借助虚拟实境技术，让客户能以360度视角观看船艇真实的内部设计，这能避免与客户沟通不顺畅和工作重复的问题。