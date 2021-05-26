亚太股市扬升 海指受益涨22点

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来自 / 联合早报

文 /
王阳发

发布 / 2021年5月26日 5:00 AM

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通货膨胀担忧退减加上资金流入，协助推动亚太股市昨日普遍扬升，我国股市也受益。反映本地蓝筹股走势的新加坡海峡时报指数再涨22.48点或0.72％，闭市报3146.09点。

亚太股市表现最佳的是中国股市，中国A50股指期货昨日大涨4.47％，上海与深圳股市劲扬2.40％和1.91％。香港涨1.75％，这是它接近两个月来最佳单日表现。东京涨0.67％，首尔涨0.86％，悉尼涨1.00％。

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