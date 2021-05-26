亚太股市扬升 海指受益涨22点 订户 来自 / 联合早报 文 / 王阳发 发布 / 2021年5月26日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 通货膨胀担忧退减加上资金流入，协助推动亚太股市昨日普遍扬升，我国股市也受益。反映本地蓝筹股走势的新加坡海峡时报指数再涨22.48点或0.72％，闭市报3146.09点。亚太股市表现最佳的是中国股市，中国A50股指期货昨日大涨4.47％，上海与深圳股市劲扬2.40％和1.91％。香港涨1.75％，这是它接近两个月来最佳单日表现。东京涨0.67％，首尔涨0.86％，悉尼涨1.00％。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡股市 本地股市 海峡时报指数 海峡指数 海指 中国股市 通胀担忧 经济增长 认为资产匆匆以低价出售 美鹰信托股东请求金管局 延迟或终止15美酒店脱售 我国首季经济扩张1.3％优于预期 贸工部维持全年增长4％至6％预测