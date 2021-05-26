我国首季经济扩张1.3％优于预期 贸工部维持全年增长4％至6％预测

我国首季经济增长逆转前一个季度2.4％萎缩，不仅远优于贸工部上个月初步预估的0.2％，也优于市场预测的0.9％。

我国经济在今年第一季扩张1.3％，比预期更强劲，但由于冠病疫情仍带来显著不确定性，贸工部维持全年经济增长4％至6％的预测。

贸工部昨天（5月25日）发布第一季经济调查报告时指出，当局将在全球和我国经济情况明朗化后，于下个季度再评估全年增长预测。

我国首季经济增长逆转前一个季度2.4％萎缩，不仅远优于贸工部上个月初步预估的0.2％，也优于市场预测的0.9％。

经过季节性调整，我国第一季经济环比扩张3.1％，延续前一季3.8％的扩张。

由于官方初步预估数据已优于市场预期，不少经济师当时调高全年增长预测，并预期贸工部在发布第一季经济调查报告时会上修预测范围。

刚在本月15日接任贸工部长的颜金勇在面簿发贴文说：“自2月份我们发布经济调查报告以来，外部环境有所改善，这在很大程度上是因为发达经济体如美国的增长展望更好。尽管最近我国收紧防疫限制措施和边境管制，使某些经济领域受挫，但随着全球经济反弹以及国内疫苗接种计划进一步展开，新加坡经济今年应该能随之复苏。”

不过，颜金勇也指出，各领域的复苏步伐可能比先前预期的更加不均衡。制造业可受益于外部需求回升，而与旅游和航空以及面向消费者的行业的复苏料会进一步延缓。

有鉴于冠病疫情带来更多不确定性，许多国家也持续面临疫情反复的情况，贸工部决定维持新加坡全年经济增长预测。

贸工部常任秘书林明亮在线上记者会回答媒体询问时说，我国收紧防疫限制措施虽然影响一些领域例如零售和餐饮，但还不至于需要立刻下修整体预测，因为一些领域并未受到影响，尤其是制造业的前景依然良好。

制造业在第一季同比扩张10.7％，增速略比前一季的10.3％为快；服务业小幅萎缩0.5％，比前一季萎缩的4.7％大有改善；建筑业萎缩22.7％，虽然是表现最差的领域，与前一季萎缩27.4％相比，情况已好转。

华侨银行经济师林秀心认为，第二季经济增长估计将比预期稍微放缓，“但预计仍可取得双位数同比增长，因为我国去年实施病毒阻断措施，造成去年第二季经济大幅衰退”。

她指出，目前的挑战是我国和区域市场收紧防疫措施会否延续至第三季，以及制造业能否继续保持增长势头。她维持对全年经济增长6％的预测，即使受到当前高警戒解封第二阶段措施的影响，她估计全年经济仍可至少增长5.5％。

花旗研究维持全年增长7％的乐观预测。“如果我们的预期正确，官方的增长预测将在8月上修到6％至8％，而比较保守的预测有可能是6％至7％。”

非石油国内出口今年首季同比增长9.7％

另一方面，新加坡企业发展局发布的最新数据显示，我国非石油国内出口（NODX）今年首季同比增长9.7％。电子和非电子出口分别增长14.8％和8.3％。

由于第一季增长优于预期，企发局将全年非石油国内出口增长预测从零至2％，上调到1％至3％。