本地投资者首季净买入151亿元美股 位居亚洲第一全球第三

在科技股和GameStop热潮推波助澜下，新加坡投资者今年第一季净买入超过113亿美元（约151亿新元）的美国股票，位居亚洲第一，全球第三。

受访股票交易平台透露，本地第二季的美股交投活动有所放缓，不过由于亚洲经济正遭逢新一波冠病疫情冲击，美国经济则展现强劲势头，本地投资者第二季料继续净买入美股。

美国财政部最新数据显示，新加坡投资者于今年首季净买入113亿6000万美元的美股，占据全亚洲三分之一的美股净投资额，在全球仅次于德国（170亿美元）和法国（117亿美元）。

辉立证券（Phillip Securities）环球交易部副总经理符史聪接受《联合早报》访问时透露，该行美股交易值即使经历去年第四季大幅增长后，今年首季仍继续环比大增近70％。这是因为美国总统选举结果的不明朗因素扫除，加上联邦储备局承诺长时期维持宽松货币政策，促使散户继续大举买进美股。

他也指出，从Reddit论坛掀起的GameStop风潮带动散户庞大交投兴趣和相关股票炒风，更促使2月美股交易值环比大涨17％，创该行历来最高单月纪录。

FSMOne.com股票和挂牌基金研究部经理游维仁指出，本地投资者首季继续涌入美股反映的是本地缺乏科技投资选项，而美国则有更多的科技股和挂牌基金。

他说：“美国挂牌科技股如特斯拉、苹果、阿里巴巴和冬海集团继续受本地投资者喜爱。女投资经理伍德（Cathie Wood）的方舟投资（Ark Invest）旗下几个科技挂牌基金也特别受欢迎。这或许是她过去一年的投资回报远超市场，造就了如今倍受追捧的地位。”

United First Partners亚洲研究主管邓文雄则说，本地投资者首季继续大举买进美股，因为他们“越来越精明，发现本地股市不够深广，增长机会低迷。”

不过，随着美国科技股2月底开始被抛售，本地散户已更加谨慎，他预期本季美股投资可能下降。

反映本地蓝筹股走势的新加坡海峡时报指数一扫去年颓势，今年首季上扬11％，是全球表现最好的股指之一，即使近几周下调，今年至今仍上扬10.6％。

据游维仁观察，美国科技股首季见顶后，第二季并没有任何领域明确主导本地资金走向。一方面，中国科技挂牌基金获趁低买进的需求追捧，另一方面，大宗商品价格大涨也推动了本地农粮商品股如丰益国际（Wilmar）和其他商品相关的挂牌基金。

符史聪说，来到次季，本地散户的美股交投有所放缓。一方面，随着更多国家从疫情中复苏，尤其欧洲，促使一些资金流向欧股。另一方面，纳斯达克指数2月中见顶后，科技股面临卖压，并蔓延到电动车股，资金也转到跟经济重开和拜登总统力推的基础建设相关领域如金融、周期性消费和工业领域。

本地资金第二季料继续净买美股

只要联储局继续维持宽松货币政策，符史聪预期本地资金将在第二季继续净买入美股，因为美国经济正全速推进复苏，而亚洲国家又开始冒出热点疫区。

更长远来看，本地散户投资美股的势头将持续，尤其年轻投资者。符史聪指出，本地股市偏向高股息、低风险，而美股则主要提供高资本增值、高风险的投资机会。“投资者走向年轻化，我预期买进美股的趋势将持续，因为这种风险回报特征对他们来说更对胃。”

随着我国收紧防疫措施，更多人居家办公，加上如今通过手机买卖股票已更方便，佣金也更低，受访分析师指出，以去年同期的经验看，股票买卖接下来料更活跃。

但他们提醒投资者市场接下来将出现更多震荡。

即使认同美国通胀升高只是短期内供不应求造成的过渡现象，并非长期隐忧，游维仁指出，接下来的通胀数据仍可能引发新一轮抛售，投资者应分散投资组合。

邓文雄则提醒，要从如去年第二季般的牛市里赚钱很容易，但投资者切忌把整体走势误当成自己的选股能力，还是要做足功课，管理好风险。