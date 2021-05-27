经济放缓疫情冲击市场 多个集售项目降低保留价

订户

来自 / 联合早报

文 /
李蕙心

发布 / 2021年5月27日 5:00 AM

字体大小:

我国经济放缓和冠病疫情冲击集体出售市场，促使集售项目纷纷降低保留价，以更贴近现有市场情况的价格吸引买家竞标。

根据合登（Huttons）房产集团研究部提供的资料，自2018年3月至2020年9月，有至少10个集售项目在首次推出市场招标失败后，选择在二度招标时调低要价。以这个方式成功寻得买家的项目，包括爱美丽山路（Emily Hill Road）的三栋相连私宅和麦士威大厦（Maxwell House）。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容