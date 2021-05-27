经济放缓疫情冲击市场 多个集售项目降低保留价 订户 来自 / 联合早报 文 / 李蕙心 发布 / 2021年5月27日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 我国经济放缓和冠病疫情冲击集体出售市场，促使集售项目纷纷降低保留价，以更贴近现有市场情况的价格吸引买家竞标。根据合登（Huttons）房产集团研究部提供的资料，自2018年3月至2020年9月，有至少10个集售项目在首次推出市场招标失败后，选择在二度招标时调低要价。以这个方式成功寻得买家的项目，包括爱美丽山路（Emily Hill Road）的三栋相连私宅和麦士威大厦（Maxwell House）。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 水仙门中心 士威大厦 Park View Mansions Le Arc Apartment 爱美丽山路 集体出售 房产 健身课程转线上客户视讯动起来 成立数码证券平台 为每个人创造致富机会