经济放缓疫情冲击市场 多个集售项目降低保留价

我国经济放缓和冠病疫情冲击集体出售市场，促使集售项目纷纷降低保留价，以更贴近现有市场情况的价格吸引买家竞标。

根据合登（Huttons）房产集团研究部提供的资料，自2018年3月至2020年9月，有至少10个集售项目在首次推出市场招标失败后，选择在二度招标时调低要价。以这个方式成功寻得买家的项目，包括爱美丽山路（Emily Hill Road）的三栋相连私宅和麦士威大厦（Maxwell House）。