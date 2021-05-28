受冠病疫情打击，新电信2021下半财年净利同比大跌93％，全年则滑落49％。集团将派发每股2.4分的年终股息。

集团周四发表截至3月底的下半年和全年业绩报告指出，冠病疫情引发的旅游和行动限制导致集团面对许多市场挑战，影响营业表现。

集团下半年净利为8800万元，这包括8亿零900万元的净特别账项亏损；营收同比下跌0.7％至82亿1900万元；息税折摊前盈利（EBITDA）滑落12％至19亿2800万元。

本地消费者业务营收因为国际漫游、预付费移动和通话收入减少，而同比下滑8％。不过，许多用户购买5G手机，提振了手机销售额。

集团的澳大利亚子公司澳都斯（Optus）下半年业绩有所恢复，子公司国家电脑系统（NCS）的业绩也因为企业加快数码化而强劲增长，稍微缓解了冠病疫情对集团的整体影响。

从全年来看，若包括总值11亿8000万元的净特别账项亏损，净利为5亿5400万元，营收跌5％至156亿4400万元。EBITDA为38亿3200万元，跌幅为16％。

区域联号公司的全年税前盈利为17亿1200万元，增长4％，印度的巴帝电信（Bharti Telecom）和巴帝Airtel（Bharti Airtel）转亏为盈，全年税前盈利贡献为2300万元。

袁坤满说：“我们对巴帝电信在印度和非洲的强劲表现感到鼓舞，尽管冠病疫情阴影持续笼罩着。联号公司对网络和数码资产进行注资极为重要，这能让用户互相保持联系。”

谨慎分配资金 引进第三方新投资者

营业环境不理想，集团提出资本管理的四个主要方向，首先是要提高资本回报率（Return on Invested Capital）。

新电信集团财务总监蓝道义指出，集团再也不能只注重利润，也要同样重视资本状况，谨慎分配资金。再来就是要引进新的第三方投资者，尤其是投资期和可承担风险程度符合集团接下来投资计划的机构。

集团将在8月18日派发年终股息，全年派息为每股7.5分。

新电信周四闭市报2.45元，跌0.41％。