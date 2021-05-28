Esco Lifesciences筹得2亿美元 为今年或赴港上市铺路 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月28日 5:00 AM 林向前（左）与弟弟林向亮去年接受《联合早报》访问时摄。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 从清洗实验服蜕变成制造生物医药科技设备的新加坡公司Esco Lifesciences Group，向投资者筹集了2亿美元（2亿6500万新元），为今年可能到香港上市铺路。据彭博社报道，这笔资金部分将用于为新设施融资，扩大Esco的合同开发和制造部门，以及进行收购。据知情人士透露，Esco正准备最早于今年寻求首次公开售股，筹集多达5亿美元的资金。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 筹集资金 实验室设备 制造商 新加坡政府投资公司 GIC 售股上市 中国投资公司 证投会质疑新航发售MCB用意 怀疑该计划会否获小股东支持 美鹰酒店信托两股东被控欺骗案 美法官考虑移交联邦政府调查