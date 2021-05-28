Esco Lifesciences筹得2亿美元 为今年或赴港上市铺路

从清洗实验服蜕变成制造生物医药科技设备的新加坡公司Esco Lifesciences Group，向投资者筹集了2亿美元（2亿6500万新元），为今年可能到香港上市铺路。

据彭博社报道，这笔资金部分将用于为新设施融资，扩大Esco的合同开发和制造部门，以及进行收购。据知情人士透露，Esco正准备最早于今年寻求首次公开售股，筹集多达5亿美元的资金。