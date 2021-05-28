证投会质疑新航发售MCB用意 怀疑该计划会否获小股东支持

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来自 / 联合早报

文 /
周文龙

发布 / 2021年5月28日 5:00 AM

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新加坡证券投资者协会（SIAS）对新加坡航空公司（SIA）发售额外强制可转换债券（mandatory convertible bonds，简称MCB）的集资目的提出疑问，并怀疑该发行计划是否会得到小股东支持。

新加坡航空公司（SIA）拟通过发行MCB筹集约62亿元资金。由于新航上次MCB集资反应平淡，新加坡证券投资者协会会长大卫·杰乐（David Gerald）周四代表证投会发表评论，针对新航发售MCB用意提出质疑，同时希望集团阐明下来发展策略与前景、以及改善财务状况的举措。

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