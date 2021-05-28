证投会质疑新航发售MCB用意 怀疑该计划会否获小股东支持 订户 来自 / 联合早报 文 / 周文龙 发布 / 2021年5月28日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 新加坡证券投资者协会（SIAS）对新加坡航空公司（SIA）发售额外强制可转换债券（mandatory convertible bonds，简称MCB）的集资目的提出疑问，并怀疑该发行计划是否会得到小股东支持。新加坡航空公司（SIA）拟通过发行MCB筹集约62亿元资金。由于新航上次MCB集资反应平淡，新加坡证券投资者协会会长大卫·杰乐（David Gerald）周四代表证投会发表评论，针对新航发售MCB用意提出质疑，同时希望集团阐明下来发展策略与前景、以及改善财务状况的举措。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新航 新加坡证券投资者协会 Esco Lifesciences筹得2亿美元 为今年或赴港上市铺路 美鹰酒店信托两股东被控欺骗案 美法官考虑移交联邦政府调查