视我国为国际财富中心 汇丰积极拓展亚洲市场

汇丰银行（HSBC）积极拓展日益富裕的亚洲市场，视新加坡为国际财富中心，本地财富管理及个人银行业务过去三年的年化增长率达双位数，未来五年有望翻倍增长，尤其离岸资产规模估计在2023年之前增长至1.48万亿美元（1.96万亿新元）。

汇丰银行新加坡零售银行与财富管理服务部主管阿努拉格（Anurag Mathur）指出，新加坡不仅吸引东南亚投资者，来自中国和印度的海外客户近年也迅速增加，大部分都是透过汇丰各地的关系经理转介过来。