视我国为国际财富中心 汇丰积极拓展亚洲市场 订户 来自 / 联合早报 文 / 周岳翔 发布 / 2021年5月29日 5:00 AM 汇丰银行新加坡零售银行与财富管理服务部主管阿努拉格（左）和汇丰东南亚私人银行主管昆斯携手开拓本地财富管理及个人银行业务。（汇丰提供） 字体大小: 小 中 大 汇丰银行（HSBC）积极拓展日益富裕的亚洲市场，视新加坡为国际财富中心，本地财富管理及个人银行业务过去三年的年化增长率达双位数，未来五年有望翻倍增长，尤其离岸资产规模估计在2023年之前增长至1.48万亿美元（1.96万亿新元）。汇丰银行新加坡零售银行与财富管理服务部主管阿努拉格（Anurag Mathur）指出，新加坡不仅吸引东南亚投资者，来自中国和印度的海外客户近年也迅速增加，大部分都是透过汇丰各地的关系经理转介过来。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 星展与渣打完成首个 与SORA挂钩银行间期权交易 国浩房地产 Guocoland