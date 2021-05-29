丰树北亚商业信托4.67亿元 收购东京一永久地契办公楼

丰树北亚商业信托管理公司昨天发布的文告说，已同与信托无关的第三方公司签署协议，以388亿日元收购“惠普公司日本总部”大楼98.47％的股权。剩余的1.53％股权由丰树投资的子公司丰树投资日本股份有限公司持有。

丰树北亚商业信托（Mapletree North Asia Commercial Trust）以4亿6730万元收购东京一座永久地契办公楼。

丰树北亚商业信托管理公司昨天发布的文告说，已同与信托无关的第三方公司签署协议，以388亿日元收购“惠普公司日本总部”（Hewlett-Packard Japan Headquarters）大楼98.47％的股权。剩余的1.53％股权由丰树投资的子公司丰树投资日本股份有限公司（Mapletree Investments Japan Kabushiki Kaisha）持有。

这座大楼的唯一租户是惠普公司，租约在8.8年后到期。

丰树北亚商业信托管理公司执行董事兼总裁周佩佩指出，大楼有利于增加信托的每单位派息。

她说：“这个房地产项目的长期租户是在大楼设立日本总部的惠普公司，预计能为信托带来稳定收入，提高房地产组合的品质和抗跌能力。”

若加上这座大楼，丰树北亚商业信托旗下的房地产组合总值上升6％至84亿元。

若从管理资产总额（Assets Under Management，简称AUM）来看，在日本的房地产贡献也将从16.6％上升到21.3％；若以净房地产收入计算，则是从22.4％提高到26.7％。

管理公司计划通过贷款和发行永久证券（perpetual securities）筹集收购这座办公楼的资金。到时，综合杠杆比率（aggregate leverage ratio）预计会从41.5％上升到41.9％。

收购计划预计会在6月30日完成。

丰树北亚商业信托周五上升0.98％，收报1.03元。