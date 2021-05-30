高档和中档新私宅项目 4月凯歌高奏

本地新私宅市场在4月份依旧火热，高档私宅和中档私宅项目再次高奏凯歌。

占据新私宅销售龙虎榜首位的是靠近世界城的隽峰（Irwell Hill Residences），上个月开盘就售出315个单位，占总单位数量的58％。

售出单位每平方英尺介于2460元至4123元，价格不菲。在我国经济面对冠病疫情带来严峻挑战的情况下，这个豪宅项目的销售速度颇为惊人。

市区重建局4月份新私宅预估数据显示，代表中档私宅的其他中央区（RCR）和代表高档私宅的核心中央区（CCR）最受买家欢迎，分别售出507个和444个单位。代表大众化私宅的中央区以外（OCR）则售出311个单位。

4月售出1262新单位 比去年同期增加逾350％

4月出售的新私宅单位总量比去年同期增加逾350％，共达1262个，是自2017年以来最高的4月份销量。

中档私宅One-North Eden以141个单位的销量屈居第二。这个位于纬壹城（One-North）的小型私宅项目共有165个单位，尺价介于1779元至2257元。

该项目由丰隆集团（Hong Leong）与日本上市房地产公司三井不动产（Mitsui Fudosan）的合资公司TID发展。由于该区的住宅不多，因此吸引许多在附近工作的人购买。

鑫悦府和聚宝园 两霸级项目销量保持稳定

第三和第四名分别是榜上常客鑫悦府（Normanton Park）和聚宝园（Treasure At Tampines）。这两个霸级项目的销量保持稳定，4月分别卖出81个和49个单位。

共有1862个单位的鑫悦府尺价较高，介于1469元至1867元。位于肯特岗公园附近的鑫悦府由鑫丰地产（Kingsford Development）发展，地段原为私有化中等入息公寓（HUDC）诺曼顿园。

位于淡滨尼的聚宝园由森联集团（Sim Lian Group）发展，规模比鑫悦府稍大，共有2203个单位，截至月底已售出其中85％。

排名第五的是执行共管公寓（EC）项目Parc Central Residences，4月售出37个单位，尺价从1074元起跳，最高尺价为1242元。

Parc Central Residences位于淡滨尼10道，由海峡实业（Hoi Hup Realty）和双威发展（Sunway Developments）联合发展，共有700个单位，目前已售出约77％。