渣打银行放眼2025年 富裕族群客户倍增至400万人

亚洲富裕族群正迅速增长，渣打银行（Standard Chartered）将锁定这个新兴富裕族群，在2025年将富裕族群客户倍增至400万人，让整个消费者银行客户群增加一倍至2000万人。

渣打银行新上任的消费者、私人及中小企业银行部门（consumer, private and business banking，简称CPBB）总裁徐仲薇日前接受《联合早报》访问，雄心勃勃地列出下来五年的业务目标。