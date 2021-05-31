渣打银行放眼2025年 富裕族群客户倍增至400万人 订户 来自 / 联合早报 文 / 周文龙 发布 / 2021年5月31日 5:00 AM 渣打银行的消费者、私人及中小企业银行部门总裁徐仲薇认为，银行产品是很容易复制的，可是客户体验难以复制。即使是疫情后，银行既需要数码平台，同时也要保留客户经理与客户之间的交流平台。（渣打银行提供） 字体大小: 小 中 大 亚洲富裕族群正迅速增长，渣打银行（Standard Chartered）将锁定这个新兴富裕族群，在2025年将富裕族群客户倍增至400万人，让整个消费者银行客户群增加一倍至2000万人。渣打银行新上任的消费者、私人及中小企业银行部门（consumer, private and business banking，简称CPBB）总裁徐仲薇日前接受《联合早报》访问，雄心勃勃地列出下来五年的业务目标。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 徐仲薇 渣打银行 分析师看好本周金价 关注会否重返1950美元高位 全年营收下跌68.1％ mm2全亚影视娱乐净亏9270万元