黄锦贤：条件都齐了 胜科工业要大步迈向 亚洲可再生能源市场

集团总裁兼首席执行官黄锦贤指出，根据行业预测，东南亚、中国和印度的可再生能源产能，在2020年至2025年将倍增至1295吉瓦（GW），增加超过600GW，亚洲市场“大到做不完”，所以他认为集团应该集中力量发展这个业务。

胜科工业（Sembcorp Industries）去年3月宣布，在能源和投资管理领域拥有超过20年经验的黄锦贤，将出任集团总裁兼首席执行官。曾任职于淡马锡国际公司的黄锦贤，当时是新加坡能源集团（SP Group）总裁。他于去年7月1日正式加入胜科工业，如今未满一年。

就在这段期间，冠病大流行使世界变天、能源市场天翻地覆，美国原油期货一度破天荒跌至零下，胜科工业痛下决心把胜科海事（Sembcorp Marine）完全拆离集团。

美国WTI原油5月期货价格是在去年4月20日跌至每桶零元以下的历史低点，当时我国正实施为期约两个月（去年4月7日至6月1日）的病毒阻断措施。去年6月8日，胜科工业正式宣布把胜科海事拆离集团的计划。黄锦贤上任后一个多月，两家公司的股东在去年8月11日表决批准，使到双方顺利“分手”。

现年51岁的黄锦贤通过视频接受《联合早报》专访时，出示之前他与分析师分享的“能源行业换岗图”，显示石油大厂英国石油公司和埃克森美孚公司的市值2016年至今各跌2％和18％，同时，可再生能源业者丹麦跨国电力集团沃旭能源（Orsted）和美国风力发电公司NextEra Energy的市值各涨272％和196％。

他还指出：“这显示资金都涌向可再生能源、电力业者。石油大厂的市值如今竟低于这些业者，这在以前是很难想象的。”

为什么呢？因为全球眼下三大趋势：去碳化、电气化（electrification）和城市化。这驱使集团业务必须转型。

至于什么业务要转型以及何时要达成目标，胜科工业已在它刚发布的五年战略计划中提出。它绿色转型的目标是，使可持续发展解决方案业务（即风电、太阳能电力和城市方案）占集团净利的比率，从2020年的40％，提高至2025年的70％。为此，它计划五年投资55亿元于可持续发展业务，这笔资金50％将来自项目融资（包括发售绿色债券），50％将来自资产脱售、资本再循环和营运现金流。

资本再循环方面，黄锦贤表示，例如印度项目，时机成熟时可以考虑私有化或以房地产投资信托形式上市。

注重与团队集思广益过程

集团也在战略计划中，提出如何如期达成这个目标的两大方针：一、专注于可再生能源和综合城市解决方案；二、借助集团现有能力、伙伴关系和平台（例如工业园）来开拓业务。集团也将专注于发展东南亚、中国和印度市场。

黄锦贤说，这个战略计划是他与团队讨论后最终达成的。去年下半年到今年集中讨论，中国业务、英国业务和其他领域都有了新总裁，如今要做的是最困难的工作——执行，而且同时要兼顾扩展业务和减排，这增加了难度。

与团队集思广益的过程非常必要。他说：“集思广益是我的领导理念，我相信团队里有人的智商比我高，也有人的情商比我好。我不需要是那个智商和情商最高的人，领导的工作在于了解各人的实力并让他们发挥所长，最终就是让整个团队能赢。”

黄锦贤透露：“上一任总裁三年前便已提出了大方向，要往可再生能源方面发展，并三年里卖掉了17个资产。”

他说：“我把当初的大方向，选择性地作出取舍，以集中于更少的领域。然后，再努力统一团队和利益相关者的观点。”

其中一个被“割舍”的是水务业务。但他澄清，这“并不是说我们已打算卖掉水务业务”。集团将管理及提高该业务的盈利，同时保留选择，条件成熟才会谈水务业务的发展。

对于战略计划对可再生能源的侧重，他指出，根据行业预测，东南亚、中国和印度（下称亚洲）的可再生能源（风力与太阳能发电）产能，在2020年至2025年将倍增至1295吉瓦（GW），增加超过600GW。而胜科工业今后五年计划作出的55亿元投资，80％将投资于把可再生能源装机总产能增加三倍至10GW，这计划落实了也只能满足亚洲新增需求的一小部分。新加坡国内市场目前的电力需求也仅是8GW。

亚洲市场“大到做不完”，所以他认为集团应该集中力量发展这个业务。

“当我们壮大了，其他东西就好谈。当我们把所说的计划实现之后，如果要去做新的东西，就有公信度，大家就会相信。如果什么都想做，水也想做，废物循环也想做，只要是再生能源就要做，真的做得来吗？我不是怕风险，而是志在获胜、发挥强处。”

在亚洲多地拥良好基础 使集团有条件达成目标

胜科工业的强处在于它目前在亚洲已有3.2GW可再生能源总产能，并有14个城市发展项目，总计1万2588公顷。集团在印度是主要的风电业者，在越南有10个工业园，在中国有再生能源业务和工业园平台。

黄锦贤说：“我们很有条件达到目标，因为我们有好的起步条件，在这些市场已有相当久的营业历史。”

例如，集团在印度有1700兆瓦（MW）的风电产能，已是相当有规模；在中国与国有企业合资，已有725MW风电产能，是很强的伙伴关系，这些伙伴都想大幅增加风电产能；在越南的工业园的客户，许多也设有可持续发展目标，可能在工厂屋顶装置太阳能板发电，如果全部屋顶都利用的话，潜在可提供3000MW产能。

他说：“我要说的是，所有条件都齐了。不仅行业对、时机对、市场对，人才也对了。”