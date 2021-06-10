表扬疫中表现杰出者 金字品牌奖7月2日报名截止 有意角逐企业快行动

2020／21年新加坡金字品牌奖（Singapore Prestige Brand Award，简称SPBA）的报名活动已在进行中，有意角逐奖项的本地企业应从速报名，把握带领品牌迈向新高峰的机会。

由新加坡中小企业商会（ASME）和《联合早报》联办的金字品牌奖品牌奖，今年进入20个年头，主题是“登峰造极”（On to Higher Ground）。它反映了品牌超越自我的需求，克服各种波折和挑战，打造一个强大的品牌。

冠病疫情加速企业数码化与创新步伐，今年的金字品牌奖将表扬在疫情中克服挑战脱颖而出，并展现韧性与杰出特质的品牌。

主办机构也希望那些曾经参加过这个奖项的企业，继续报名参加，因为只有通过参加品牌奖，才可以不断检讨品牌策略，并加以改善，最终让品牌脱颖而出。

历届得奖者：奖项进一步提高企业品牌知名度

历届得奖者认为，获得金字品牌奖是品牌创建过程中的重要里程碑，因为它为企业的品牌带来实至名归的认可与荣誉，并树立品牌的标杆。

事实上，这个奖项被许多本地商家视为整体品牌战略的一部分。许多获奖者都表示，这个奖项进一步提高了企业的品牌知名度，更协助企业在市场竞争中突围而出，业务更上一层楼。

今年奖项分四组别

有多次得奖记录的Huber's Butchery就因为获奖而提高知名度。公司执行董事恩斯特·胡博（Ernst Huber）说，公司在2012年得奖，随即就有银行主动接洽，这正是当年还是新企业的Huber's所需要的。此外，客户、员工和海内外供应商也因公司得奖而更有推动力。

今年的新加坡金字品牌奖共有四个组别，分别是潜质品牌奖（在新加坡成立三年至八年）、成名品牌奖（在新加坡成立超过五年）、悠久品牌奖（在新加坡成立超过25年），以及特别表扬奖。

特别表扬奖只限于金字品牌奖筹委会邀请参加，这些公司必须是在新加坡成立至少三年、在推广品牌方面有杰出表现的政府机构和非盈利机构。

金字品牌奖继续获得兴业银行（RHB）、豪华车品牌玛莎拉蒂（Maserati）和科技企业三星电子（Samsung Electronics）赞助支持。奖项今年也迎来科技伙伴华为国际（Huawei International）。

有意报名及了解详情的企业，可拨电65130361／0335，或电邮spba.secretariat@asme.org.sg，联系奖项秘书处，或上网www.spba.com.sg。报名截止日期是7月2日（星期五）。