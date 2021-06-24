从速报名金字品牌奖 带领企业迈向新高峰

2020 / 21年新加坡金字品牌奖（SPBA）的报名活动已进入最后倒数阶段，有意角逐奖项的本地企业应从速报名，以带领品牌迈向新高峰。

由新加坡中小企业商会（ASME）和《联合早报》联办的金字品牌奖品牌奖，今年进入20个年头，主题是“登峰造极”（On to Higher Ground）。

冠病疫情加速企业数码化与创新步伐，今年的金字品牌奖将继续嘉奖积极创新和转型、表现卓越的本地品牌。

主办机构也希望那些曾参加过这个奖项的企业，继续报名参加，因为只有通过参加品牌奖，才可以不断检讨品牌策略，并加以改善，最终自己的品牌得以脱颖而出。

今年的新加坡金字品牌奖共有四个组别，分别是潜质品牌奖（在新加坡成立三年至八年）、成名品牌奖（在新加坡成立超过五年）、悠久品牌奖（在新加坡成立超过25年），以及特别表扬奖。

特别表扬奖只限于金字品牌奖筹委会邀请参加，这些公司必须是在新加坡成立至少三年、在推广品牌方面有杰出表现的政府机构和非盈利机构。

金字品牌奖继续获得兴业银行（RHB）、豪华车品牌玛莎拉蒂（Maserati），和科技企业三星电子（Samsung Electronics）赞助支持。奖项今年也迎来科技伙伴华为国际（Huawei International）。

有意了解详情的企业，可拨电65130361 / 0335，或电邮spba.secretariat@asme.org.sg，联系奖项秘书处，或上网www.spba.com.sg。报名截止日期是7月2日（星期五）。

（本专版每逢星期四刊登。欢迎商团提供资讯，请传真到63198125或电邮到zbcj@sph.com.sg）