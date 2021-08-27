这张信用卡让你边消费边赚$300

美国运通（American Express®）商业信用卡新优惠：签账$5000, 可享$300账单抵消*1！

美国运通 Singapore Airlines Business Credit Card 商业信用卡，让你消费的同时可以赚取账单抵消。（图／美国运通提供）

美国运通（American Express®）Singapore Airlines Business Credit Card 商业信用卡推出新优惠，新申请者可享有以下四大新优惠：

在首3个月内签账$5000，可享$300账单抵消*1 第一年免付会员费，价值$299*2 第一年免费成为Accor Plus会员，价值$408，可享有住宿和餐饮优惠*3 加倍兑换：HighFlyer 点数以一对一 兑换 KrisFlyer 里数*4

精明消费：享$300账单抵消*1

这张信用卡的亮点优惠正是边消费边赚取账单抵消：只要在首三个月内签账$5000，就可以享$300账单抵消*1，用来抵消下个账单中的签卡款项。

举例来说，若下个账单中的签卡款项是 $1000，扣除$300账单抵消，你只需要缴付$700。

节省更多：首年免付$299会员费*2

如今申请这张信用卡，还可免付第一年价值$299的会员费*2。

慰劳自己：获赠 Accor Plus 会员籍（价值$408）*3

即便不能出国，在本地酒店度宅假，也可以充满乐趣。

新卡持有人还能获赠一年的雅高酒店集团 Accor Plus 会员籍，价值$408。Accor Plus 会员优惠包括每年免费住宿一晚*3，并可享有高达50%的餐饮折扣！

Fairmont 酒店的客房，坐拥市区风景线。（图／美国运通提供）

在本地，旗下的酒店众多，从圣淘沙、市区到中央商业区都有，包括以下的酒店：

新加坡市中心索菲特酒店 Sofitel Singapore City Centre

Fairmont 酒店 Hotel Fairmont Singapore

圣淘沙索菲特酒店 Sofitel Sentosa Resort & Spa

新加坡史蒂芬诺富特酒店 Novotel Singapore On Stevens

史丹福瑞士酒店的精致美食。（图／美国运通提供）

HighFlyer 点数以一对一 兑换 KrisFlyer 里数

新优惠还包括加倍兑换 KrisFlyer 的里数，即是如今 HighFlyer 点数一分可兑换 KrisFlyer 里数一分，比之前的 HighFlyer 点数一分等于 KrisFlyer 0.5分更高。

此外，使用这张信用卡一般性消费每刷一元，还可换取高达1.8分的 HighFlyer 点数*4。

如果你还没有申请商业信用卡，是时候采取行动了。马上就去申请，让自己边消费边赚钱吧！

谁有申请资格？

本地注册公司的决策者或老板（需要提供会计与企业管制局（ACRA）的UEN号码）。

商业信用卡能让你边消费边赚钱。（图／美国运通提供）

马上就上网www.americanexpress.com/en-sg/business/business-card/airlines-business-credit-card/申请吧！

注：

*1 只限于即日起到今年12月31日的申请者。$5000的刷卡数有一些消费不计算在内。附带适用条款。

*2 只限于即日起到今年12月31日的首次申请者。附带适用条款。

*3 取决于预订时个别酒店是否有房，附带适用条款。

*4 有些消费不能累积 HighFlyer 点数，请参阅合约条款。

【本文由美国运通呈献】