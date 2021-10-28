【梦想“企”飞系列】老字号转攻零售市场打响知名度

具有百年历史的本地老字号——广祥泰（Kwong Cheong Thye）正积极朝自动化生产及努力增产，以扩展本地零售及海外市场足迹，成为家喻户晓的新加坡品牌。

在广祥泰圣诺哥工厂现址，一栋五层楼高的新大楼在今年7月落成。广祥泰业务发展经理朱志文（27岁）介绍，第二层至第四层将作为生产基地，酱料、面条和月饼等季节性产品制造转移至新厂房，预计12月正式投产，产能将能提升三倍，而旧厂房则专注酱油生产。他说，新大楼的顶层作为办公室及会客室之外，也会设置产品体验中心和开放式厨房，并聘请一名专业厨师来使用公司不同产品制作美食。

广祥泰正积极朝自动化生产及努力增产（萧紫薇摄）

广祥泰创立于1898年，朱志文身为第五代掌舵人，在2016年服完兵役后加入公司，目前已从父母朱伟麟和胡桂荭手中接下管理重任，与姐姐朱安琪和弟弟朱志棚共同承担。

朱志文接受《联合早报》访问时指出，父母给予很大支持，让他们三姐弟可以尽情发挥，不过这也让他倍感压力，希望第五代也能像第三代和第四代为公司做出贡献。“本地五星级酒店和米其林中式餐厅都选用我们的酱油，这都是我爷爷打下的基础。”

品牌塑造很重要，我们不会只是一味强调自己是老字号，而是一个专业品牌，因为很多大厨及外国人都在使用我们产品。——朱志文

广祥泰以生产酱油起家。（萧紫薇摄）

他说，第三代成功将业务扩展至本地餐饮和酒店，乐天、翡翠、御宝、添好运，和鼎泰丰等餐饮集团都使用公司酱油和酱料。第四代把市场足迹扩展至海外，公司产品现已出口到逾25个国家，包括印度尼西亚、中国、日本以及中东城市迪拜等。在新加坡企业发展局的穿针引线下，公司本月首次出口产品至德国。

因地制宜是征战海外市场关键，朱志文透露，公司制造这些海外产品时，会适应当地人口味。例如，出口到菲律宾的蚝油就会偏咸，出口到日本的鸡饭辣椒酱和参芭酱都是微辣。”

纵然广祥泰受到国内外餐厅及酒店大厨的认可，更攻下不少海外市场，但朱志文发现大多数本地消费者对公司品牌并不太熟悉，因此接下来他将更注重品牌塑造。去年11月，广祥泰入选由新加坡品牌办事处和新加坡旅游局推出，并获得企发局支持的“狮城之心”（Made with Passion）标签。

学习如何开拓电子商务

广祥泰本地业务有六成是面向企业客户，疫情冲击及禁止堂食导致企业订单锐减，促使公司将重心转移至零售市场。

我们正一步一步实现自动化生产，这让公司更有效率，又能降低成本及提高销售。——朱志文

在去年4月病毒阻断措施实施之前，公司并未设立任何销售网站，对电子商务一窍不通的朱志文参加课程，以了解如何进行电子商务。

他透露，生产线也面对不少挑战，需做出调整以准备更多零售产品来应付消费者需求。

在企发局支持下，广祥泰逐步走向自动化生产，以提高效率和生产力。（萧紫薇摄）

在企发局支持下，公司逐步走向自动化生产，以提高效率和生产力。不过朱志文坦言，实现自动化生产并不简单，需要做很多研究，也要了解供应商的机器。

例如，香脆辣椒酱依赖人力包装，之前接洽许多供应商，也绘制了很多设计图，都无法实现自动化生产。直到去年结识德国供应商，寄了逾30公斤的香脆辣椒让对方测试才终于成功，新的自动化生产机器今年底就会安装在厂内。

现在很难请人，工人开价要很高薪水，谁给多一点钱就会跑，我们很难请到新员工。不过我们人事部做的不错，所以员工流动率并不高。——朱志文

自动化生产减少对人力依赖，广祥泰计划让原本从事劳力工作的本地年长员工进行再培训，让他们学习如何操作自动化机器或升职为监督。（萧紫薇摄）

朱志文说，50箱香脆辣椒酱原本需花六个小时来包装，透过自动化生产每箱只需一分钟包装。

鉴于自动化生产将减少对人力依赖，他已计划让原本从事劳力工作的本地年长员工再培训，让他们学习如何操作自动化机器或升职为监督，以保住这批员工。

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