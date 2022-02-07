同比增逾倍 我国去年房地产投资额达278亿余元

我国去年的房地产投资额比前年增长超过一倍。分析师预期，今年上半年的住宅市场会放缓，办公楼和工业房地产将带动今年房地产的交易表现。

根据世邦魏理仕（CBRE）日前发布的报告，去年第四季的房地产投资行情强劲，带动全年的房地产投资额增至278亿3700万元，比2020年高出逾一倍。

去年第四季的房地产投资额为73亿5900万元，环比下跌10.3％，主要是因为政府售地的交易减少。若不包括政府售地，房地产交易额实际上环比增加54％，主要由办公楼和私宅的交易带动。

报告指出，甲级核心中央商业区的空置率在去年第四季环比下跌1个百分点至4.5％。虽然有些租户因实行混合工作模式而缩减办公空间，但科技和非银行业者也填补了不少空间。

办公楼市场去年的净吸纳量（net absorption）为32万平方英尺，扭转前年的负56万平方英尺，该行预计这股良好势头应能延续到今年。

办公楼租金 中期内料进一步增长

供应紧缩的情况带动本地办公楼的租金上涨。甲级核心中央商业区的月租涨幅最大，环比上升1.4％至每平方英尺10.8元。乙级核心中央商业区则增加0.6％至尺价7.8元，这是自2019年底以来首次上涨。

世邦魏理仕预测，办公楼租金中期内会进一步增长，主要是因为科技行业的需求迅速增加，以及新供应有限。

私宅市场方面，初步数据显示，若不包括执行共管公寓（EC），去年的新私宅销量为1万3022个单位，是自2013年来的最高纪录。

报告指出，今年上半年的私宅需求预计放缓，因为买家会重新评估买房决策。由于新推出的私宅有限，今年的新私宅销售预计下跌，恢复到9000至1万个单位的水平。

随着经济复苏更广泛，以及全球城市的优质资产受追捧，本地商业领域的投资势头应能继续改善。

世邦魏理仕预期，今年上半年的住宅市场会放缓，办公楼和工业房地产将带动今年房地产的交易表现，对零售和酒店资产的兴趣也预料增加。