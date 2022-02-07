海峡时报指数 Straits Times Index

本栏于上周一（31日）曾论及指数短期回扯，或将尝试填补介于3280.48点与3283.35点的缺口，接着回落填补介于3209.30点与3205.26点的缺口。当时指数为3246.33点左右。见报当天指数一度上升至3276.31点，2月3日指数跳空上升至3327.11点，遂将上述第一个缺口填补。由于升势甚猛，旋在介于3290.29点与3249.59点留下一个巨大的缺口。4日指数更进一步上升至3332.92点，非常逼近位于3355.84点的阻力线，而此阻力线乃源自2021年5月14日的3023.95点；另一方面，其每月一杆图中的“动力”信号依然处于正号界域中的0.47347的位置，仿佛在等候“方向指示”信号的启示。当然，如果指数短期内能穿上上述的3355.84点的阻力线，势必填补介于3365.35点与3381.26点的缺口。不过，值得注意的是美国道琼斯工业指数于今年1月5日一度上升至36952.65的历史高点，然而，却于月底以35131.86点闭市而于其每月一杆图形成了“主要转向”信号。何况其每日一杆图从元月24日回扯以来，已经形成了一个“升锲形”，随时会有出其不意的暴跌，投资者应如履薄冰为宜。