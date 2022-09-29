逾16亿元收购环美航务 新翔集团跃居全球航空货运处理龙头

包括债务清偿和其他成本，这项收购的总成本估计约13亿4000万欧元。新翔集团计划通过股权融资筹集17亿元以及内部资金完成收购。集团发表文告说，这项战略收购促成的合并业务，将给集团带来“无可匹敌的全球足迹”，横跨美洲、欧洲和亚太地区。

新翔集团（SATS）计划以11亿8700万欧元（16亿3900万新元）现金，收购全球最大航空货运处理公司环美航务（Worldwide Flight Services），成为这个领域的世界龙头。

包括债务清偿和其他成本，这项收购的总成本估计约13亿4000万欧元（约18亿5100万元）。集团计划通过股权融资筹集17亿元以及内部资金完成这项收购。股权融资可能以配售派发附加股或其他混合证券或可转换工具来进行。

集团也取得相当于12亿欧元的新元收购过桥贷款（bridge facility），可在必要时资助这项收购。

新翔集团星期三（9月28日）发表文告说，这项战略收购促成的合并业务，将给集团带来“无可匹敌的全球足迹”，横跨美洲、欧洲和亚太地区，让它在全球拥有“覆盖国际航空货运市场50％以上货运量的网络”。

两家公司合并后将有135个货运站，总货运量超过900万吨，产生的协同效应包括在全球的电子商务合作以及加速货运自动化。

这将推动集团的双增长引擎战略，扩大它在亚洲和全球的网络和能力，同时继续加强它在新加坡的核心能力。

环美航务总部位于法国巴黎，包含净负债的企业价值达22亿5000万欧元。根据未审计财报，它截至今年3月底的营收和息税折摊前盈利（EBITDA）分别是17亿2200万欧元和2亿3200万欧元。

从形式上计算，截至今年3月底，新翔集团将立即从这项收购取得财务增益，每股盈利（EPS）从2022财年的1.8分提高78％至3.2分，以及把2022财年形式上的收入提高超过200％至38亿新元。

新翔集团总裁兼首席执行官莫智雄说，这是一个让集团转型的机会，集团收购环美航务，将“创造一个全球领先的企业，成为履行关键任务航空服务的首选供应商”。

“从我们在新加坡的枢纽，以及在新合并的市场，新翔集团和环美航务将处于全球贸易流动的中心，在世界最繁忙的机场运营，为许多最大型的企业提供支援。”

交易若获批准 料可在明年3月前完成

这项交易须获得股东和监管当局的批准，一旦通过，预计可在2023年3月前完成。

集团将发通告通知股东有关的交易和召开特别股东大会的详情。集团大股东淡马锡控股（Temasek Holdings）已作出“不可撤销的承诺”，将投票赞成这项交易。

新翔集团经营的航空货运处理和飞机餐饮业务各有不同的领先业者。在航空货运处理和地勤服务方面，主要业者除了环美航务，还有Swissport、dnata和Menzies Aviation。

飞机餐饮方面，其他主要业者包括香港国泰航空餐饮服务、瑞士Gategroup、法国Servair和德国LSG Sky Cheft。

新翔集团星期三开市前要求暂停交易，股价星期二（27日）收报3.87元。