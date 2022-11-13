四好酿酒心法 情牵三代人

Nature360创办人杜希仙和次子陈俊泷。（商家提供）

小档案

创办：2017年

行业：保健食品

员工：约30人

跨越邻里 求新求变

人的一生，哪怕你踏遍天涯海角，始终忘不了你的家，你的“根”，你的亲人。

在美容界、船务业驰骋多年的杜希仙（56岁），所创立的酵素360品牌，灵感来自她的母亲酿造红曲酒，虽属古方，但力求“四好”精神。

当年，母亲叮咛要酿制香醇的红曲酒，必须有“四好”，就是好山、好水、好食材、好心情。

不忘初心，杜希仙如今把妈妈的“酿酒心法”，传承给两位儿子陈俊铭（27岁）及陈俊泷（22岁）。

酵素360（Nature 360）品牌创办人杜希仙谈到，长男陈俊铭的一句话， 激发她创立这个健康食品新品牌。

陈俊铭说：“您不是一直想做有益健康的事吗？早年，外婆不是酿过酒吗？我们可以开创酵素，不论是酿酒还是酿酵素，诚心酿造的精神最重要。”

一言惊醒梦中人，杜希仙说：“大儿子的话， 让我的生命火花瞬间迸发，贯穿了我生命的泉源，让我有了前进的冲力！”

她说次子陈俊泷，曾经是个大胖子，得益于饮用酵素360，加上勤于运动，饮食有所节制，让他的体重由两年前的105公斤，下降至目前的78公斤。“所以，次子决定加入公司，以便推广这个健康食品，让更多人受惠！”

杜希仙来自福州闽清，那是个山明水秀的好地方！她回忆起，小时候，每逢秋天，糯米丰收季节，家家户户都会用糯米、红曲、山泉酿造红曲酒，等待隔年春暖花开时，喜迎春节之用。金秋时节，家里要酿酒时，母亲会吩咐她和姐姐，到山间取泉水，作为酿制红曲酒的用水。古人说，酿酒山泉为上，意思是说，酿酒用的水，顶好之水，就是山间泉水。

“母亲引用古法酿酒，特别吩咐，去取山泉之前，必须先沐浴，以示恭敬之心！妈妈就是秉持着这样的四好精神，才酿出香醇的红曲酒，在隔年春节时才开缸，酒香扑鼻而来，与亲朋好友开怀畅饮！”

Nature360 创办人杜希仙，也是新加坡现代企业管理协会会长，她四度参加企业品牌奖项活动，支持新加坡品牌，鼓励商家参加，提高知名度。她说，公司也要特别感谢企发局拨出企业发展补助金（EDG），给予公司援助。

杜希仙强调，自己是个比较感性的人，能经营酵素也是经营良心事业，最重要的是让喝的人开心健康。

酿造酵素和红酒异曲同工

杜希仙回忆说，她从小就是在酿酒和酒香的环境中成长，耳濡目染，为今日的小成种下善果！

她说，“酿造酵素和酿造红酒异曲同工，从本质上是一致的，母亲的酿酒心法和四好精神，成了我生命的原动力，开启酵素360的事业，世代相传，这是对母亲最好的献礼。”

目前公司已打响知名度，建立了口碑，不但有回头客， 也吸引了爱美爱健康的年轻饮用者。

酵素360具六特色：釆用100%纯天然、202种蔬果、七种珍贵食材，五年三度发酵，18菌种、好山好水好品质的保证。酵素360的功效包括助加强免疫力和体质。

酵素360釆用100%纯天然、202种蔬果、七种珍贵食材，五年三度发酵，18菌种、好山好水好品质的保证。（商家提供）