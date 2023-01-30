尽欢雅生 纵享河畔奢华生活

河是许多城市的命脉，交织着丰富的生活气息和商业活动。蜿蜒而流的新加坡河，不仅是新加坡心脏地带，滨河的住宅项目更是深受欢迎。

想象每天清晨一睁开眼，波光粼粼的河影映入眼帘，沿河行步不远，就闻到了咖啡飘香，一顿丰盛早餐后，只需几分钟车程就能到市区办公。

这种奢华就是新加坡河畔高档私人公寓瑞雅嘉苑（Rivière）的日常。

本季度就可入住的瑞雅嘉苑，位于金声路和里峇峇利一带，是夜店Zouk旧址，由值得信赖的知名开发商星狮地产（Frasers Property）倾力打造，共有455个一卧室至四卧室的单位。

Rivière是法语“河流”的意思。正如其名字的涵义一般，瑞雅嘉苑紧贴着繁华活力的罗拔申码头（Robertson Quay）和市中心，接壤着别具风味的牛车水，信步五分钟就能抵达世界城（Great World City）购物中心。

居住在瑞雅嘉苑，可骑脚踏车沿着新加坡河感受河畔的宁静自得，到附近的金声公园呼吸大自然新鲜空气，登上福康宁公园探索新加坡历史，或走一趟从若锦街（Jiak Kim Street）到滨海湾的艺术之旅。

交通四通八达 本季度即可入住

在土地有限的新加坡，河畔住宅已越来越稀有，而具有历史意义又非常靠近地铁站的项目更是难求。

瑞雅嘉苑地处优越之势，四通八达的公共交通网无缝衔接新加坡各隅。

住宅区附近有两个属于汤申—东海岸线的地铁站，不到三分钟就能走到合乐地铁站，而步行五分钟就是大世界地铁站，只需一站即到乌节路，要换乘其他地铁干线也很方便。

便利的交通让开车的住户可以避开拥堵的高速公路，只需约五分钟车程就能到达乌节路商圈或滨海湾商业区，前往福康宁地铁站也只需10分钟车程。

陆路之外，更有非一般体验的新加坡河水上德士，通往热闹的市中心。

许多城市都以河为发源地，也是房地产值持高上涨的最繁华处。

瑞雅嘉苑地处河曲，占据了河曲270度的一线河景，相较一般沿海住宅只有180度临河面更为宽阔，让更多住户能享受到无遮河景。

住户能在瑞雅嘉苑欣赏一线河景与夜景。（图/星狮地产提供）

瑞雅嘉苑预计本季度就可取得临时入伙准证（TOP），值得留意的是，瑞雅嘉苑是新加坡河畔唯一将于今年得到TOP的私宅项目。

这意味着不论是自住或投资，买家都可提早取得购屋收益。对自住者而言，越早搬进自己拥有的房子，不仅能省下在别处租房的费用，也越早能享受奢华却宁静的滨河住宅体验。

对投资者来说，瑞雅嘉苑优越的地理位置，是向往在罗拔申码头和河畔心脏地带生活的首选高档住宅之一，自然能吸引许多租户，租金收益和资本增值都具强大潜力。

实际上，地铁对沿线房价和租金的提升作用是显而易见的。尤其当私宅处于市区位置，如果加上地铁带来的人流量效应，上涨的绝对值肯定更大。

近期房地产业界数据显示，本地公寓租金收益率呈持续上涨趋势，截至2022年10月，公寓租金已连续第22个月增长，涨幅为2.7%，是公寓出租市场最长的连续增长期。其中，与瑞雅嘉苑同类型发展项目的三卧室单位，在2022年第四季度的租金已达到9000元。

名家操刀 环绕宜居设计

罗拔申码头一直以来被评为外派白领最喜欢去的商业圈。周围的米其林级别的餐馆、文化气息浓郁的博物馆与画廊、充满异国情调的餐馆和创意酒吧、标志性夜店等，打造本地独特的风景线。所在旧址Zouk更曾是新加坡最大的夜店，也是潮流人士打卡必到之处。

由名家操刀设计的瑞雅嘉苑主打精致宜居的高品质生活。（图/星狮地产提供）

除了休闲娱乐业发达，瑞雅嘉苑附近的教育资源相当丰富，私立的培思幼儿园（Pat's Schoolhouse）和伊顿国际教育集团（Eton-House）旗下的伊侨幼儿园（E-Bridge Pre-school）、立化小学（River Valley Primary School）就在项目附近。此外，新加坡艺术学校（SOTA）、南洋艺术学院（NAFA）和拉萨尔艺术学院也距离不远。

属于99年地契的瑞雅嘉苑由著名建筑设计事务所SCDA操刀，整体采用简约现代主义设计风格，是首创立庭院落水景观一体的社区。设计总监曾仕乾是新加坡总统设计奖首届得主，获奖无数，作品以热带现代风格而闻名。

公寓设计强调生活设施的精致完善，以“宜居”为核心规划理念。公寓没有顶楼单位，而是在屋顶设置空中花园、蹦床、温泉水疗、铁板烧用餐区、阅读区等休闲设施，为住户打造高品质河畔慢节奏生活。

底面层的设计也一应俱全，从36米长的游泳池、图书馆、休息室、儿童游戏区、娱乐室，到健身房和桑拿房等，让住户能足不出户也能享用一系列康乐设施。即使出门享受生活，也有定制礼宾为你打理好一切，提供家政、洗衣、保姆和遛狗服务。考虑到工作人士的需求，瑞雅嘉苑俱乐部内不仅带有免费WIFI，更将新加坡美丽的天际线收进眼底，让住户舒适地在家办公。

高雅大气的内部设计兼具奢华与品味。（图/星狮地产提供）

瑞雅嘉苑的内部设计则突出高效的空间布局，采用明亮的色调，让整体空间在视觉上更加宽阔，大理石地板尽显高雅大气，无主灯设计给客厅创造更高级的灯光质感与氛围感。户型的宽敞设计，使住户可以在室内自由切换工作与生活模式。

项目不仅全部使用意大利进口全天然大理石地板，屋内配件也极尽考究。Poggenpohl品牌厨房配件、欧洲历史最悠久的厨具制造商嘉格纳（Gaggenau）的厨房电器、捷仕（Gessi）和Duravit的浴室和卫生间饰面和配件，全方位打造独具一格的奢华体验。

瑞雅嘉苑截至本月，已售出超过87%的单位，目前一卧室单位（30楼起）和三卧室（29楼起）单位正在热销中，售价分别从171万5000元及323万8000元起。

上网预约 参观示范单位

选择瑞雅嘉苑，不仅仅是选择一处住宅，更是拥抱一种河畔边宜居、宁静与活力兼备的生活方式。欢迎上网预约参观示范单位。

【本文由星狮地产瑞雅嘉苑呈献】