本报财政预算案商业论坛 商界就多项课题与副总理对话

在2023年《联合早报》财政预算案商业论坛上，商界代表将针对高通胀、商业成本压力、我国的税收政策和竞争力等课题，与副总理兼财政部长黄循财和贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲展开对话。

受邀参与对话会的商界代表是新加坡中华总商会会长高泉庆、新加坡工商联合总会主席林明彦、中小企业商会会长王腾忆，以及大华银行集团首席经济师全德健。

这是《联合早报》第八年主办预算案论坛，活动结合线上和线下形式进行，于本月15日（星期三）上午10时30分至中午12时举行。受邀宾客将现场出席在首都剧院（Capitol Theatre Singapore）举行的论坛。公众也可报名免费观看论坛现场直播。

黄循财上月14日以“携手前进新时代”的主题发布今年的财政预算案，政策着眼长期，协助企业在这个宏观背景下持续创新与壮大，包括推出企业创新计划（Enterprise Innovation Scheme），全国生产力基金（National Productivity Fund）注入40亿元资金，拨出10亿元加强新加坡企业国际化计划（Singapore Global Enterprises initiative）等。

《联合早报》总编辑吴新迪是对话会的主持人。他受访时指出，企业现在面对的不只是疫情后的新常态，更是世界政治与经济局势出现巨大变化后的新常态。

过去一年通胀高企，商界代表希望了解政府在帮助中小企业应对成本方面有什么措施，是否可以考虑将2024年的消费税上调延后，以抑制价格上涨，减轻人民和企业的成本负担。

商界代表也想探讨怎样促进公共和私人领域之间的战略合作，一起克服眼前大环境的各种挑战。自由贸易、全球化和开放市场这些条件有逆转的迹象，对个人、企业和政府带来什么影响？如何确保新加坡在新时代里依然保持竞争力？

此外，这两年实施的“财富税”受到广泛关注，政府是否还有空间增加这方面的税收？第二代防止税基侵蚀和盈利转移（BEPS 2.0）很可能影响我国的公司税收，政府如何保持谨慎的财政收支情况以及公平渐进的税收政策？

有意在线上观看财政预算案商业论坛的公众，可上网event.sph.com.sg/zbbudget23报名。