鸿通电子 Valuetronics Holdings

这只股票于2008年11月13日下跌至0.039元，遂于每月一杆图以“转向”信号止跌回升。2011年7月11日股价上升至0.20元，同时于每周一杆图以“转向”信号完成了A大波；接着回扯至2012年8月24日的0.12元，此为B大波，过后进入具五波的C大波升势。2014年7月24日股价上升至0.38元结束了第（1）波，旋回扯至2014年10月15日的0.198元完成了第（2）波。2017年11月9日股价上升至0.98元，遂以“主要转向”信号结束了第（3）波，过后下调至同年12月7日的0.80元，此为第（4）波。2018年3月28日股价上升至1.03元，并以“转向”信号完成了第（5）波，同时为C大波画下句号，同时进入三波跌势。同年7月6日股价下试0.55元结束了（A）波，接着回扯至2020年元月3日的0.86元，且以“主要转向”信号完成了（B）波。同年3月19日股价下探0.435元结束了（C）波，过后形成一个跌势“三角形”。若以图中“三角形”的高，计自其下限，可测得基本目标为0.16元了。