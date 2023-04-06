【梦想“企”飞系列】本地中小企业寻环保包装方案 创无限商机

从再生纸泡沫包装、采用更少塑料制成的超弹性包装膜，到采用100%再循环材料等，看本地传统包装商如何引入环保新包装产品、新作业方式，颠覆自身行业，转危机为商机。

求新求变 以开创新未来

决定专注发展可持续业务之后，Syspex不断引入各式新的环保包装产品。这就包括施伟光（中）手持的再生纸泡沫包装，可取代传统的塑料泡沫包装，保护易碎物件。（图/新报业媒体）

当年靠人力、耗资源的包装与货仓业若不求新求变，将在这科技时代走向夕阳。

虽然在去年取得骄人的逾6000万元营收，但商业包装分销公司Syspex创办人兼管理董事施伟光（54岁）明白不能安于现状，唯有顺应市场与业务需要和转变，不断转型才能让业务取得新的突破。

回想在1992年创业时，当时他仅23岁，也只提供数个包装产品就开门做生意了。

过去30多年来，他积极扩展业务，成功从一家小公司发展成为东南亚顶尖的商业包装和货仓公司，所提供的包装和货仓方案是业界最为全面的公司之一。总部设在新加坡，公司在本区域拥有七家办事处，共聘用超过300名员工。客户遍布各行各业就包括亚马逊（Amazon）、宜家（IKEA）、服饰品牌Cotton On和饮料品牌Pokka等。

施伟光在2021年11月参加了为期一年，由企业发展局（简称企发局）主办的企业转型领导计划（Enterprise Leadership for Transformation) ，为公司下一个阶段的发展制定方向。

他坦言，当初他对于参加这个计划感到有些裹足不前，毕竟距离他最后一次上学堂已有30年了。他当时在想：“我都这个年纪了，还要上课吗？”

但是，在儿子的鼓励下，他决定一试。他说，身为公司领导每天忙于日常业务，有时难免将策略性发展列为其次；参与这个计划让他有机会与个别领域顾问、专才和其他企业主管进行交流，探讨如何打破框架发展公司业务。

在这一系列反复探讨中，施伟光认为，可持续发展领域不仅含有巨大的发展潜能，更是和自己从事“善业”的理念吻合。

“可持续性发展这一方面是公司能够发展的空间，也符合我的‘善业’理念，即做对人有用的事，说对人有用的话。以我的生意推动绿化环境，非常有意义。”

——Syspex创办人兼管理董事施伟光

参与企业转型领导计划后的施伟光获得启发，看准商机，而成立了子公司Syspex Evigreen，以专注发展可持续性服务，并提供高价值的包装与货仓咨询服务，带领公司进入下一个阶段的业务增长。他希望在新策略下，公司在五年内可取得每年15%的营收增长。

颠覆自身行业 不着重眼前利益

在谈到眼前所面对的种种挑战时，施伟光表示，面对大势所趋，保持现状不是选择，业务要继续取得增长就必须从内进行颠覆，才能朝崭新的未来前进。

其中，公司在争取客户时就面对全球的竞争，因为科技的发达让客户可以在全球各地寻找包装需求，利润直接被压低。

在政策方面，我国从逐年对碳排放量增收税务，到推出强制性呈报框架，促使许多公司探讨如何减少碳排放量，并采用更环保的包装取代现有包装。不仅如此，消费者日益注重环保和永续的生活方式，因此可持续性及保护环境的运作模式将是未来大趋势。

这种种的情况预计会打击到市场对公司原有包装产品的需求，因此转向可持续的包装方案对公司的业务更显重要。

在朝向可持续发展的道路上，公司大刀阔斧地引进环保产品，即便这可能与公司现有的主要产品形成竞争，也坚持这么做。因为，施伟光并不着重眼前利益，而是放眼未来。

从供应方面，公司也不断竭力研究和探讨如何简化和优化包装过程。其中，公司去年派了研究小组到德国等各地进行考察，参加当地的展览会和拜访产商，引入新的可持续方案产品和科技。今年，公司也计划派另一小组继续到欧洲进行考察，致力于为客户提供更多可持续的包装和货仓方案。

在需求方面，为了进一步教育客户，公司也应用了企发局的企业发展计划（Enterprise Development Grant），加强在社交媒体的宣导工作。

公司也通过模拟示范和测试，让客户多了解改良包装作业方式，更让他们看到最初的投资之后，所能节省的资源和成本。此外，公司也计划在未来设立客户体验中心，全方位展示可持续产品的方案。

这台机器采用超弹性包装膜进行包裹，只需要较少层就能取得一般包装膜的稳定效果，减少塑料用量，也为商家节省开销。（图/新报业媒体）

在转型到为客户提供包装与货仓咨询服务，公司最近频频报捷。

比如，公司为客户提供了以减少碳排放量制成的超弹性包装膜（Ultra-stretch film）。这类包装膜比较薄而且更能有效稳固货品，因此需要较少层就能取得一般包装膜的稳定效果。两个商业客户已开始转用这个包装膜，减少了近50%的塑料用量，预计每年将可分别省下6万及7万4000元的开销。

另一个成功的个案则是货仓方案。公司在细心研究了另一个客户的货仓工作程序后，发觉可在人流量少的地方使用节省能源的货仓智能发光二极灯管（LED），这成功为客户省下超过80%的能源，每年更能减少超过20万吨的碳排放量。

尽管如此， 施伟光坦言，可持续性市场还未成熟，因此这改革带有一定的风险和不确定因素。

“现在多数的人对可持续性概念都抱着观望的心态，整体上缺乏相关意识。此外，要将可持续性作业纳入运作中，公司必须投入一定的资金与时间，并且大胆地做出改变，一些公司可能因此而怯步。”

不过，施伟光坚信环保和可持续概念在未来的影响力，要把握先行者的优势。

让员工发挥所长 壮大数码能力

近年，施伟光意识到公司面对老龄化和吸引新血的挑战。

他表示，公司注重员工的成长，除了让现有员工接受培训，同时也为培养新一代的领袖做出准备。

目前，公司大约三成员工年过50岁，当中不乏多年来为公司付出努力的员工。随着时代的变迁和业务的变化，他已经为这些员工做出职务调整。他会依照个别情况和员工自身的需求为他们的职责做出安排。他说，这些资深的员工在不同的方面有着不同的强项和宝贵经验。

“例如，对公司业务有深层了解和经验的资深员工，将可成为导师培训我们的新员工。一些对商业大环境有深层了解的资深员工，可以继续在这方面提供意见和做出贡献。员工为公司服务多年，我们也希望他们与公司最终有个‘愉快的结束’，这也包含了‘善业’的理念。”

在壮大员工队伍方面，公司积极招揽多方人才，包括最近在企业局的津贴下聘请了负责永续发展业务的经理。从传统人力需求大的行业转型，公司也专注加快数码化的步伐，以进一步提升效率。公司设立了 五人数码程序团队，也正与企发局探讨首席科技官数码咨询服务（CTO-as-a-Service）的事项， 从方方面面壮大数码能力。

施伟光坚信投入数码科技的重要性，如这台机器人可装置各式电动手臂，处理不同类别的产品，快速精准协助包装，提高包装效率。（图/新报业媒体）

开拓新市场 以区域企业为目标

不再定位为本地中小型企业，Syspex已把自己视为处于转型边缘的区域企业。

公司于1998年首次进军海外，在吉隆坡开设办事处。之后，公司不断扩展马来西亚的业务，也拓展印度尼西亚市场，至今在马来西亚和印度尼西亚共有七个海外办事处。通过企业转型领导计划，公司学会如何重新组织和整顿其区域办事处和公司结构，以促进可扩展性，并且优化流程，让公司朝区域企业进一步迈进。

此外，参与企业转型领导计划让施伟光有机会到越南考察。他说，因为国际的局势和中美关系等相关政治因素，他相信越南将是多国商业聚集的国家。

“公司一直积极开拓寻找海外市场，外国的人文和条例可能与我国截然不同，企发局的网络为我们搭线，对建立海外联系至关重要。在听了那些成功开拓越南市场的本地公司所分享的经验，也为我们打下强心针。”

他表示，计划在今年第三季在越南设办事处。除了越南，公司也看准菲律宾的人口多，有着很多食品工业的商机，希望能将可持续包装等服务带到那里，计划在今年年底之前在那里设立新的区域办事处。

面对目前的国际局势，企业在考虑到亚洲市场时，往往需要一个“中国+1”（China-plus-one）的战略，这促使不少制造商寻求在中国以外的地方设厂，为东南亚带来更多的制造业活动，本地区的物流中心数量也日益增加。

施伟光表示，这促使东南亚有很大的发展空间和潜能，再加上公司对东南亚区域也较为熟悉，因此将继续把业务的中心放在东南亚。

放眼新商机，施伟光认为东南亚有很大的发展空间和潜能。（图/新报业媒体）

适应转变 转危机为商机

创业至今，公司经历过亚洲金融危机、沙斯疫情、雷曼兄弟金融事件等，但公司在每一次危机中仍能取得合理的增长。在冠病疫情期间，更多人进行网购，也促使包装和物流的需求增加；而在后冠病时代，公司已经看到需要有所下降。

“我们相信只要继续适应变化，坚持‘跳出框架’的思维方式，每一次危机都将成为我们的机遇。我们从不停止自我反思，不断努力审查所有业务流程，再加上员工不断提升技能；最重要的是，企业必须是一种善的力量，我们称之为‘善业’，我们坚信这将帮助我们在任何不利条件下不断壮大。”

——Syspex创办人兼管理董事施伟光

分享自己如何带领公司不畏惧地进行转型，他表示，本地中小型企业一定要为长远做打算，投入数码科技，并且打造培育新领袖的环境。此外，他也呼吁企业避免安于现状，不断寻找新的经商方式，探索如何带领业务创新高峰，永续经营。

放眼未来，他希望能和更多的中小型企业合作，集中人力、资源和经验，一同开拓新市场，创造商机。

“中小型企业经常面对资源和人力的局限，要在竞争激烈的环境对垒大企业难免处于劣势。但是，我们个别有自己领域的特别经验、人脉等资源。若我们能聚集资源，将能更强大、更能快速提升运作能力和扩展顾客群，这将有着互补互利的功效。”

关于企业转型领导计划

企发局为中小企业领袖制定了企业转型领导计划，协助他们实现下一阶段的增长。这项计划自2020年10月推出，至今共有400多名商业领袖参与。在这计划下，只要企业达到总值500万元的营收，本地股东至少占30%，公司创办人、业主或继承人就能参与这项培训计划。

在这个为期一年的培训里，公司代表将在培训的首半年内参与实际及单元课程。 接着，个别领域顾问及专才也将针对个别公司的挑战和需要，协助参与者制定量身定做的发展计划。同时，参与者将能出国参与浸濡计划，了解外国的市场脉动，更有机会与其他中小型企业探讨合作潜能来开展合作机会。

在完成培训计划后，参与者仍可与领域专才和其他参与者联系交流和分享知识的机会，以进一步扩大在新加坡和区域的业务。

点击了解新加坡企业发展局如何协助本地企业成功转型。

【本文由新加坡企业发展局呈献】