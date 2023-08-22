星狮地产获近11亿元绿色贷款 为星狮大厦重新融资

星狮地产（Frasers Property）获得总值10亿8000万元的绿色贷款，为位于丝丝街（Cecil Street）的优质甲级办公楼项目星狮大厦（Frasers Tower）重新融资。

星狮地产获五年绿色贷款 七银行支持

星狮地产星期二（8月22日）发布的文告说，集团的其中一家合资公司获得这项为期五年的绿色贷款，并且得到由七家银行组成的银团强烈支持。这笔绿色融资符合国际公认的绿色贷款原则。

支持这项贷款的七家银行是大华银行、星展银行、中国工商银行新加坡分行、华侨银行、联昌银行新加坡分行、兴业银行，以及荷兰国际集团银行新加坡分行。

文告指出，这项贷款将用于为星狮大厦在今年9月到期的定期贷款重新融资。根据贷款条件，如果星狮大厦至少维持由建设局颁发的绿色建筑标志超金奖（Green Mark Gold Plus）认证，就可享有较低额的贷款保证金。该大厦已获最高级别的绿色建筑标志白金奖（BCA Green Mark Platinum）认证。

星狮地产集团财务总监吕子龙说：“自2018年成功筹到本地首个银团绿色贷款（syndicated green loan）以来，星狮地产持续深化对可持续融资做出的承诺。集团至今取得超过100亿元的绿色或可持续相关贷款及债券，展现我们对脱碳进程做出的承诺。”

房地产改造助力净零排放 海事领域推动去碳化

房地产领域占一个城市碳排放的70%，因此有迫切需要改造现有房地产，以让我国最迟在2050年达到净零排放。

星狮地产信托（Frasers Centrepoint Trust）今年7月宣布，获得华侨银行4亿1900万元绿色贷款，用于再融资、资产提升计划、脱碳项目，如在Tampines 1商场购置节能科技，以及一般公司用途。这是我国第一个绿色融资解决方案。

另一方面，国浩房地产早前获得星展银行和华侨银行4亿9860万元绿色贷款，用于伦多花园地段的发展。它也从星展集团、大华银行、华侨银行和三井住友银行集团获得9亿7400万元绿色贷款，用于国浩大厦（Guoco Tower）商业部分的再融资，以提升建筑环保能力。

海事领域也积极推动去碳化。海庭（Seatrium）7月宣布，获得华侨银行提供7亿2000万欧元（约10亿4000万新元）绿色贸易融资，用于支持公司的海上可再生能源项目和推动去碳化。