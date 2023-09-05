7月零售业销售额同比增1.1% 连涨六个月但增幅低于预期

本地零售业销售额连涨六个月，今年7月达到39亿3900万元，同比增长1.1％。

新加坡统计局星期二（9月5日）发布的零售业销售指数显示，7月的零售业销售额增幅比6月的1%增幅稍高，但低于市场预期。

根据彭博社调查所得，市场预期7月份的零售业销售额增长2.1％。

若不包括汽车，7月份零售业销售额为34亿8300万元，同比微增0.4％，低于6月的2.3％增幅。

经季节性调整，7月份零售业销售额与6月份相比上扬0.6％，部分是因为汽车销售额较高。若不包括汽车，经季节性调整的7月份零售业销售额环比下跌1.1％。

华侨银行首席经济师林秀心说：“整体零售业销售额和不包括汽车的零售业销售额分别连续第六个月和第17个月增长，显示私人消费的韧性和外国游客回流持续增加。”

根据统计局的数据，食品与酒精饮料的销售额在7月份同比增长21％，主要是因为对酒类产品的需求增加，包括在免税店出售的酒类产品。油站在7月份的销售额同比下降16.1％，部分原因是汽油价格下跌。

员工重返办公室游客人次增 零售销售额下来料获支持

林秀心认为，油站的销售额接下来可能因为油价近期的回升而回扬。7月份休闲用品、超市和百货商店的销售额均下降，这表明随着越来越多人重返办公室工作，消费模式可能正在发生变化。例如，7月份餐饮服务总销售额同比增长6.5％（环比增长0.2％）至10亿元。

由于游客到访人次料将持续复苏和F1等大型活动到来，星展银行经济师蔡汉庭预料零售业销售额在接下来多个月继续获得支持。统计上的基数效应也将有利零售业接下来的表现。不过，他警惕工资增长放缓将是消费开支的下行风险。

大华银行高级经济师柳天成指出，下周发布的第二季劳动市场报告，可能会提供有关最新劳动力市场发展和前景的进一步线索。“鉴于近期零售业销售额疲软和价格上涨（尤其是食品和交通）对家庭支出的压力日益加大，我们将2023年零售业销售额增长预测从5.0％下调至3.5％。”

基于旅游相关指标在改善，新加坡兴业银行高级经济师颜圣充说，零售业销售额的势头在下半年料有所改善。下半年的季节因素和明年消费税上调的提前消费作用，也将支持零售业销售额上升。