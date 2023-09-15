投资电动车不止有特斯拉 李宏玮：别低估该领域潜力

如果以为投资电动车领域只能投资特斯拉，创投公司纪源资本（GGV Capital）管理合伙人李宏玮认为，那么投资者大大低估了这个领域的潜力。

李宏玮和最近成为新加坡新首富的脸书联合创办人萨维林（Eduardo Saverin）星期五（9月15日）在第10届米尔肯研究所亚洲峰会（Milken Institute Asia Summit）上，畅谈全球风险投资的现况。

李宏玮说，能源转型是纪源资本特别关注的领域之一。“我们从2012年开始关注电动车、电动飞行器，以及整个运输领域的电气化。时间往前推进10年，我们仍处于普及化的最初阶段。”

李宏玮：普及率一过25％ 会带动生态系统大规模发展

她指出，电动车在全球市场的普及率为30％。以中国来说，全国的普及率约为25％，但在北京和上海这些一线城市，普及率超过了40％。

如果参考移动互联网的发展，李宏玮认为，普及率一旦超过25％，就会带动整个生态系统的大规模发展。

“当路上有足够的电动车，创新将从前端进入后端。这意味着什么？充电基础设施、电网、能源管理和存储等，是我们在未来10年、20年看好的趋势。”

李宏玮也指出，生成式人工智能（Generative AI）将给已经大致实现数码化的消费者和企业，带来下个阶段的颠覆。

“如同当年从个人电脑过渡到移动互联网之前，人们总是怀疑为什么需要移动互联网。时至今日，移动互联网就是互联网。”

萨维林：中美不可能长期垄断技术创新

于2015年成立的风险投资公司B Capital至今已经投资了160家公司，联合创办人萨维林指出，B Capital聚焦的一类投资是智能企业，即投资在那些能让大型企业更高效运营的科技公司。

“例如，生成式人工智能如何让大型企业以快速、低成本的方式执行保密协议（NDA）？”

萨维林也说，B Capital虽然主要投资美国企业，但也很重视南亚和东南亚市场。“我们所有人都应该意识到，美国或中国不会长期垄断技术创新的地位。”

萨维林认为，创新可以来自世界任何地方。“这里你可以用印度卢比（Rupee）和印度尼西亚卢比（Rupiah）的成本开发，但以美元销售，对于一家国际企业来说，是非常具有吸引力的。”

萨维林强调，即使投资亚洲企业，B Capital依旧最重视企业是否具备拓展国际市场的潜力和企图心。