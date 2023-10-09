油价水电费齐涨 我国通胀今年难回落

第三季油价涨势显著，上周末以巴开战又推高稍微回落的油价，而水价下来要调高，原本预期今年底可有所回落的我国通货膨胀率，预计会持续在目前水平。

在全球原油需求超越供应的预期下，油价在第三季上涨接近30%，布伦特原油价格一度攀升到每桶96.55美元的一年高位。WTI原油价格第三季涨29%，是近20年来最大的第三季度增幅。步入第四季油价开局不利，在高利率和经济放缓的担忧下一星期大跌11%，不过上周末以巴开战让油价一度回弹5%。

另一方面，政府上月宣布，我国水价在下来两年里共将上调18％。

银河联昌证券新加坡经济顾问宋生文接受《联合早报》访问时指出，能让通货膨胀下跌的唯一因素是去年同期的物价比较基础较高，但油价、水费、电费纷纷上涨，加上明年又一轮的消费税调高生效，今年接下来的通货膨胀水平不会如年初所预料的那样走低。

上月公布的消费者价格指数显示，我国核心通胀率从7月的3.8％，下降至8月的3.4％。这是自去年4月以来的最低水平；8月整体通胀率为4％，较7月的4.1％稍有放缓，同样是连续四个月下降。

宋生文预计，核心通胀接下来会保持在3.5%左右，整体通胀率则会处于3.5%至4%水平。

他说，油价、水费和电费的上涨会渗透到各个行业角落，关键问题是，油价接下来会保持在什么样的水平。

分析：以色列若报复 伊朗石油会被排除在全球供应外

辉立nova市场分析师萨赫德瓦（Priyanka Sachdeva）受访时说，维持更久的高利率打压油价，经济放缓会显著削减原油需求，同时，美元走强使得投资以美元计价的原油变得更昂贵。他形容中东的局势为原油“救场”。

他指出，未来几天以色列的政治压力会是焦点，以及伊朗是否是哈马斯背后的主要推动力，会左右油价走势。如果以色列对伊朗采取报复，伊朗的石油供应会被排除在全球供应外。

油价上涨对进口通胀带来风险

星展银行经济师蔡汉庭说，全球油价上涨对新加坡的进口通胀带来风险，今年5月份以来进口价格的同比跌幅已经见底。

虽然油价和未来水费上涨会渗透到物价当中，但蔡汉庭认为，政府会监督商家是否从成本增加中牟取暴利，应该会抑制价格上涨，事实上企业可能不得不吸收部分的成本上涨。

宋生文也说，商家需要根据自身的成本架构，决定是否把更高的成本转嫁给顾客。

同时，政府上月也推出总值11亿元的援助配套，帮助本地家庭应付生活费的上涨，中低收入群体可获得更多援助，预料可减缓通胀。

专家：本地石油消耗量小并集中于运输业 对商业成本冲击不大

BMI石油与天然气分析师桑奈（San Naing）则指出，新加坡的石油消耗量很小，而且大部分石油消耗集中在运输领域，因此对商业成本的冲击不大。此外，柴油和汽油价格的上涨，都会影响商业实体和私家车主的物流和运输成本。

他也说，新加坡现在较多使用天然气而不是燃油发电，因此油价上涨不太可能影响电价。

我国经济以贸易为主，根据商品贸易量的增长情况，向航运业销售船用燃料会使其受益。一些本地航运公司和船用燃料运营商将承担因油价上涨的更高经营成本。

野村（Nomura）最近发布的一份报告指出，更高的油价不利于亚洲经济体的财政情况，不过，新加坡预料不受影响，这是因为新加坡没有提供燃油津贴，这意味更高的油价会体现在更高的通胀，但应该不会使得财政情况恶化。