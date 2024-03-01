康盛人生集团下半年净利减半 股价两天跌近12％

被令暂停营运六个月的脐带血库公司康盛人生集团（Cordlife，简称康盛）下半年净利大幅减半，全年业绩宣告失利。

正值公司执行董事兼首席执行官和董事会主席先后以个人理由辞职离任，公司股价星期五（3月1日）大跌8.62％至0.265元，为它全天最低价，也是它11个月以来的最低闭市价，两日累计跌幅将近12％。

康盛星期四（2月29日）晚上发布的截至去年12月底的下半年及全年业绩显示，集团下半年净利同比大跌50.3％至149万元，每股盈利因此大跌50.4％至0.58分。

这家公司去年下半年爆出的脐带血储存出问题事件，最终导致公司去年被卫生部下令暂停营运六个月，停运令从去年12月15日开始生效。集团下半年营收同比跌4.5％至2760万元，康盛说：“收入下降归咎于在新加坡、印度和印度尼西亚处理和储存的新样品减少。 ”

全年业绩而言，集团全年净利下跌24％至371万元，每股盈利减少24.1％至1.45分，营收微增1.4％至5592万元。

不过，康盛于星期二（27日）晚上发布的盈利预警中表示，如果正在进行的调查结果确定任何一处血库是受到温度异常的不利影响，这结果可能对2023财年业绩有进一步的打击。

集团高层先后离职

康盛星期三（28日）晚上披露，现年61岁的集团首席执行官兼执行董事陈宝兰将退休，以追求个人爱好。公司在2月19日委任嘉祥集团（TransGlobal Group）前执行董事姚鹏辉为新任集团首席执行官，而陈宝兰也同意在同一天卸下职务。

在星期四，它除了发布业绩之外，也宣布公司董事会主席黄伟良（音译，Joseph Wong Wai Leung）以个人家庭和健康理由，辞任公司主席和审计与风险委员会主席。

黄伟良在离任后会继续担任康盛的独立董事，以及审计与风险委员会和薪酬委员会成员。

现任公司副主席兼非独立与非执行董事的何俊豪医生即日起被委任为代主席，直到聘任新主席为止。独立董事张达彦（音译，Cheong Tuck Yan）即日起接替审计与风险委员会主席一职。

负面消息导致康盛人生集团星期四股价下跌3.3％至0.29元，星期五再大跌8.62％至0.265元，两天来累计跌幅达11.67％。