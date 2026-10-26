电子业产值增长显著放缓，拖累新加坡制造业产值同比增幅从今年8月的15.4%，放缓至9月的3.4%，低于彭博社调查的预测中位数7.8%。若不包括生物医药制造业，9月产值同比增长9.0%，也低于8月份的16.8%。

不过，分析师认为，我国制造业产值表现依然稳健。电子业产值回落可能反映产能限制，而非人工智能（AI）需求转弱，相关需求预计将继续支撑制造业增长，并进一步支撑整体经济上行。

新加坡经济发展局（EDB）星期一（10月26日）发布的预估数据显示，经季节调整后，2026年9月制造业产值环比下降3.9%。若不包括生物医药制造业，产值下降5.5%。

占制造业权重最高的电子业，9月产值同比增长5.7%，较8月份的28.3%显著放缓。经季节调整后，电子业产值环比下降12.8%，其中半导体产值环比减少13.1%。

大华银行副经济师许俊杰指出，电子业产值回落可能反映本地企业面临产能限制，而非人工智能（AI）相关终端需求转弱。9月份电子业采购经理指数（PMI）的新出口订单指数上升，制成品库存指数则下降，显示企业正消耗库存以满足需求，这可能为接下来几个月的电子业产值提供支撑。

渣打银行经济师许添威也认为，电子业增长放缓，不代表AI资本开支周期开始转弱。他指出，电子业采购经理指数的新订单与制成品库存比率处于九年来高位，反映订单依然强劲。随着新增产能投产，产值增长可望获得支撑。

不过他也提醒：“超大规模云端服务商日益上升的财务脆弱性，仍是需要关注的风险。”

星展银行高级经济师蔡汉廷指出，尽管半导体领域增速降至约一年来最低，但电子业新出口订单和积压订单等前瞻性指标持续扩张。超大规模云端服务商继续投资AI基础设施，加上现有订单陆续交付，料能继续支撑半导体生产。

除了电子业，精密工程业、交通工程业和一般制造业也都取得同比增长。六大制造业领域中，只有两个——化学业和生物医药制造业萎缩。

精密工程业表现最突出，受半导体设备产量增加带动，产值同比增长31.0%。

蔡汉廷指出，精密工程业连续第二个月取得超过30%的同比增长，也反映新加坡作为主要半导体设备生产国的优势。新加坡占全球半导体设备产量的20%。

交通工程业产值同比增长10.6%，受陆路交通和宇航领域增长带动。一般制造业产值则增长4.0%。

化学品产值则同比下降4.6%，主要受其他化学品和石化领域拖累。生物医药制造业产值下滑32.8%，主要因为制药领域当月生产的活性药物成分组合有所不同。

第三季制造业表现好于官方预估 经济增幅或上修

蔡汉廷指出，新加坡制造业已连续13个月取得同比增长。虽然9月份增速为2025年8月以来最低，但第三季整体仍增长8.5%，高于官方预估的7.5%。

展望第四季制造业表现，他说：“尽管第四季将面对高基数效应，我们预计，受惠于AI需求的制造业领域仍将保持韧性。不过，在能源和投入成本上升、供应链中断等风险下，各领域表现可能继续分化。”

许添威指出，新加坡9月份制造业产值同比增长3.4%，高于根据第三季经济增长预估数据推算的1.2%，因此在其他条件不变的情况下，第三季国内生产总值同比增幅可能从预估的5.4%，上修至5.6%。

许俊杰还预计，能源贸工部将把2026年全年经济增长预测从4.5%至5.5%，上调至约6%。当前，大华银行对2026年的经济增长预测为5.7%。