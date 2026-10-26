印度尼西亚日前宣布以保障国内能源需求为由，削减对新加坡的管道天然气供应。新加坡能源市场管理局指出，削减幅度相当于新加坡每日天然气需求量不到2％，并重申新加坡具备足够能源供应，可确保全国供电稳定无虞。

尽管新加坡近年来不断增加可再生能源的部署，但作为一个自然资源有限的小国，我国在这方面受到一定制约。因此，天然气依然是一项关键燃料，占我国九成以上的发电来源。

作为具有战略价值的燃料，新加坡的天然气，从哪些地区进口？数量上又有何变化？《联合早报》通过数据为你解析。

天然气占新加坡能源进口量多少？

根据能源市场管理局数据，新加坡进口的能源仍以燃油在内的石油产品和原油为主。

去年，我国进口的能源总量达近1亿5063万公吨油当量（Tonnes of Oil Equivalent，简称toe）。其中，石油产品占约57.2%，原油占约35.4%，两者合计过九成。相比之下，天然气仅占约7.2%。

不过，天然气是新加坡发电的主要燃料。我国去年发电的燃料，93.1%来自天然气，随后是焚烧垃圾等其他燃料（3%）。今年上半年，天然气占发电燃料的91.6%。

新加坡从哪些地区进口天然气？

能源局数据显示，我国去年通过管道进口约510万5700公吨油当量的天然气，以液体形式（liquefied）进口的则有572万1400公吨油当量。

从进口量对比来看，液化天然气进口量近年不断攀升。2015年，进口的天然气中超过713万公吨油当量的是气体，液化天然气则不足232万公吨油当量。2023年，液化天然气的进口量，首次超过管道。

由于气体天然气需要管道输送，主要来源是印尼和马来西亚。联合国商品贸易统计数据库（UN Comtrade）的数据显示，去年我国进口的气体天然气，印尼进口量约占65%，马国占35%。

液化天然气的来源则相当多元化。来自卡塔尔的约47.2%；来自澳大利亚的则占32.3%。其余主要进口来源包括莫桑比克（Mozambique）、马国和美国。

为何要进口液态天然气？

能源局资料指出，新加坡在2000年代初期，主要依赖从印尼和马国通过管道进口天然气。不过，为了分散能源供应来源，我国自2013年5月开始，进口液化天然气。

图为设在裕廊岛的液化天然气接收站。液化天然气就储存在这些巨型圆桶中。（李冠卫摄）

由于天然气经过冷却液化后体积大幅缩小，方便通过专用船舶，从较远的国家被运来，不再局限于与新加坡有管道连接的邻近国家。

新加坡的天然气用在哪些领域？

进口的液化天然气，运抵裕廊岛的液化天然气接收站后，经过储存和再气化程序，恢复为气体，再通过新加坡天然气管道网络输送给发电厂及其他用户。接收站目前设有四座储罐和两个码头。

发电在内的工业领域，是天然气最主要的用途，占使用量的九成，其次是工商领域和一般家庭。新加坡家庭用于煮食和烧热水的管道煤气（town gas）来自位于北部圣诺哥（Senoko）一带的煤气厂。

这个由吉宝基础设施信托（Keppel Infrastructure Trust）旗下城市能源（City Energy）管理的厂房，利用天然气在内的原料，生产出适合一般家庭使用的管道煤气。